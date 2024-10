Elecciones Estados Unidos: ¿Quiénes son todos los candidatos a la Presidencia? | Propuestas

El próximo martes 5 de noviembre se llevará a cabo la elección presidencial en Estados Unidos, si bien los principales candidatos son Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Republicano, en la elección también contenderán otros cuatro aspirantes.

Estos son los independientes y aspirantes por otros partidos Cornel West, Jill Stein, Chase Oliver y Claudia De La Cruz.

Kamala Harris

Kamala Harris. (ARCHIVO)

Kamala Harris es la actual vicepresidenta de Estados Unidos, fue electa en la fórmula de Joe Biden, quien tras múltiples críticas, aceptó ceder la candidatura a Harris.

Harris fue fiscal y se especializó en casos de abuso sexual infantil, violencia doméstica y violencia con armas de fuego. Ya como fiscal general adoptó medidas contra las organizaciones criminales transnacionales, bancos, universidades depredadoras, empresas contaminantes y farmacéuticas.

Siendo senadora legisló en múltiples frentes.

Propuestas

- Priorizar el combate a la inflación

- Perseguir a las compañías de seguros

- Hacer que las farmacéuticas reduzcan sus costos

- Enfrentarse a propietarios corporativos para limitar alquileres

- Apoyar con 25 mil dólares a los compradores de su primera vivienda

- Fortalecer Medicare y el Seguro Social

- Garantizar el aborto en Estados Unidos

Donald Trump

Donald Trump. (ARCHIVO)

El expresidente Donald Trump quien aspira a un segundo mandato, luego de perder ante Biden en el anterior proceso electoral, es un empresario que ha tenido una vida exitosa.

Siguiendo los pasos de su padre entró al mundo del desarrollo inmobiliario dejando marca en la ciudad de Nueva York, además de ser un autor reconocido.

Propuestas

- Sellar la frontera y “detener la invasión migrante”

- Llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos

- Acabar con la inflación

- Hacer a Estados Unidos el productor energético dominante en el mundo

- Frenar el outsourcing de empresas a otros países y hacer de Estados Unidos un superpoder en manufactura

- Implementar recortes a los impuestos de los trabajadores

- Defender la Constitución y la Carta de los Derechos

- “Prevenir la Tercera Guerra Mundial, restaurar la paz en Europa y el Medio Oriente y construir un Domo de hierro como escudo de misiles en todo Estados Unidos”.

- Frenar la epidemia de crimen migrante, demoler a los cárteles extranjeros, acabar con la violencia de pandillas y encerrar a los criminales violentos

- Fortalecer y modernizar al Ejército

- Deportar a radicales “pro-Hamás” y hacer de los campus universitarios sitios seguros y patriotas de nuevo

Jill Stein

Jill Stein. (ARCHIVO)

Es una doctora educada en Harvard, pionera de la salud ambiental y organizadora por el planeta, la gente y la paz.

Stein ha ayudado a dirigir iniciativas para combatir el racismo ambiental, la injusticia y la contaminación, promoviendo comunidades saludables y para revitalizar la democracia.

Como médica tomó conciencia de los vínculos entre las exposiciones tóxicas y el surgimiento de enfermedades por lo que empezó a luchar por un ambiente más saludable, entre ello dirigiendo la limpieza de plantas de carbón en Massachusetts, la contaminación por mercurio y el cierre de la planta de desechos médicos tóxicos.

Propuestas

- Cerrar las más de 700 bases militares en el extranjero de Estados Unidos

- Terminar con las guerras existentes, acciones militares, guerras indirectas y las secretas

- Recortar el gasto militar entre un 50 y un 75 % al tiempo que se asegura de una transición justas de empleos militares a trabajos del Nuevo Acuerdo Verde

- Terminar con toda la ayuda militar a Israel, el embargo a Cuba y las sanciones contra Nicaragua y Venezuela

- Garantizar la educación pública desde kínder hasta posgrado

- Fortalecer el Seguro Social

- Subir el salario mínimo a 25 dólares

- Garantizar un ingreso para vivir arriba del nivel de pobreza

- Acabar con la falta de vivienda

- Implementar el Medicare for all que remplazaría el servicio privado por uno público del sistema de salud

- Terminar con el financiamiento privado de las elecciones e implementar el voto por orden de preferencia y la representación proporcional

- Abolir el ICE y redirigir los fondos a una agencia para procesar a los migrantes y quienes buscan asilo

Claudia de la Cruz

Claudia de la Cruz. (CORTESÍA)

Claudia de la Cruz es una educadora, organizadora comunitaria y teóloga que se encuentra al frente de movimientos sociales. Sus orígenes son de padres inmigrantes de República Dominicana.

Es pastora de la iglesia de San Romero de Las Américas y ha servido por ocho años, además es cofundadora del espacio cultural The People’s Forum in New York City. Su campaña a la Presidencia de los Estados Unidos es por el Partido por el Socialismo y la Liberación.

Propuestas

- Expropiar las 100 corporaciones más grandes y crear una nueva economía para la gente

- Derrocar la dictadura de los ricos y construir una democracia que sirva para la clase trabajadora

- Terminar con el mandato del dinero y encerrar a la élite corrupta

- Terminar con el genocidio y liberar a Palestina así como acabar con el apoyo de Estados Unidos a Israel

- Recortar el gasto militar en 90 % e impulsar la paz y no la guerra con China y Rusia

- Terminar con la guerra contra los afroamericanos

- Defender los derechos de las mujeres y brindar igualdad a las personas de la comunidad LGBTQ

- Salvar el planeta del capitalismo

Cornel West

Cornel West. (CORTESÍA)

Profesor en Filosofía y de Práctica Cristiana es un exacadémico de la Universidad de Harvard y profesor emérito de la Universidad de Princeton.

El Dr. West es autor de 20 libros donde aborda el racismo, la democracia y su biografía. Es también productor musical y ha lanzado tres álbum.

Entró a la contienda presidencial en un momento de crisis nacional, bancarrota moral y obscenidad espiritual conducido por el duopolio de los partidos Demócrata y Republicano que ponen las ganancias de las empresas sobre la gente y el planeta.

Propuestas

- Erradicar la pobreza

- Abolir la falta de vivienda

- Crear un impuesto para acabar con la oligarquía

- Elevar el salario mínimo a 27 dólares- Cancelar la deuda de préstamos estudiantiles

- Implementar una iniciativa de reconstrucción global verde

- Frenar proyectos de petróleo y gas

- Reducir el gasto militares

- Desbandar la OTAN

- Aumentar la regulación de la venta de armas

- Expandir el Medicare for all

- Terminar con el trato inhumano de migrantes

- Desmilitarizar la policía

- Hacer el día de las elecciones día festivo

Chase Oliver

Chase Oliver. (CORTESÍA)

Es un activista libertario que vive en Atlanta de 38 años. Ha sido llamado “el libertario más influyente en Estados Unidos” por la revista Rolling Stone.

Oliver, según su campaña, es un campeón por los derechos del individuo frente al creciente poder del Estado. Inició su activismo político oponiéndose a la guerra de Irak por el expresidente George Bush.

Ha sido candidato al Congreso de Georgia y al Senado de Estados Unidos.

Propuestas

- Recortar el gasto gubernamental y acabar con la inflación

- Terminar con el ciclo de crisis económica al reducir la interferencia de gobierno

- Simplificar el proceso migratorio

- Impulsar opciones dirigidas por el mercado en el tema de salud

- Abolir el Departamento de Educación

- Terminar con las guerras e impulsar tratados comerciales

- Acabar con la pena de muerte, la criminalización de las drogas, las restricciones al aborto y las regulaciones al empleo

- Desmantelar el complejo penitenciario-industrial

- Desactivar programas invasivos

- Implementar limites a los periodos en los cargos sean electos o nombrados

- Carta de derechos al voto