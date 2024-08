Elecciones en Venezuela, crisis con impacto regional

El cono sur del continente americano atraviesa una de las crisis diplomáticas más graves de las últimas décadas tras las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio.

Los resultados han sido cuestionados por varios países alrededor del mundo y provocaron una ruptura diplomática del régimen de Nicolás Maduro con al menos siete países latinoamericanos -Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay-.

Actualmente la región vive un éxodo venezolano sin precedentes, México se ha vuelto país de paso y estadía para migrantes del cono sur que buscan oportunidades que les han sido negadas por los altos índices de corrupción y violencia en Venezuela.

Ante ello, Jorge Álvarez Fuentes, Embajador para varias misiones diplomáticas de México, entre ellas Egipto, Líbano y Nueva Zelanda y columnista para esta casa editora, recalcó que las labores de mediación deben de ser cuidadosas y cautelosas para evitar un hundimiento del país caribeño.

´Regresa una crisis añeja y crece en América Latina, Venezuela en esta ocasión, la reelección de Nicolás Maduro ha sido muy cuestionada e inclusive ya ha provocado la ruptura del país caribeño con siete países latinoamericanos ¿Cómo la ve?

Pues mira, se trata de una situación extremadamente grave porque estamos hablando de un proceso en donde la llamada Revolución Bolivariana está llegando 25 años después a un a un punto de quiebre, o sea la Revolución Bolivariana, el chavismo, está en una verdadera encrucijada porque el intento del presidente Nicolás Maduro para reelegirse por una tercera ocasión enfrentó a una oposición unida, cosa que no había ocurrido antes, pero ocurre paradójicamente después de que el propio Maduro y el régimen chavista le puso todo tipo de obstáculos a la oposición, entre otras, inhabilitó a María Corina Machado, que es indiscutiblemente la figura, la persona que la encarna, y que a pesar de haber descarrilado también a la que en un principio se pensó sustituiría en las boletas a María Corina, Corina Yoris, es cuando surge la figura del Edmundo González.

Él es una figura que logra amalgamar, claro, con la enorme presencia y potencia de María Corina Machado, una candidatura muy competitiva en un momento en donde en Venezuela hay evidentemente un hartazgo en todos los sectores de la sociedad. El mejor reflejo es la crisis migratoria.

Estas elecciones llegaron después de algunos acuerdos en donde se hicieron concesiones, sobre todo los acuerdos de Barbados, en donde Maduro para variar, como lo hizo en el 2018, quiso imponer condiciones, desconocer en los hechos esos acuerdos de Barbados e inclusive las conversaciones en México.

Pese a tener el control del aparato estatal, lo que queda de la administración pública en Venezuela, pero sobre todo el control del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal y por supuesto de las Fuerzas Armadas ¿Por qué no conocemos el día de hoy, cuáles son los resultados? Lo que sí sabemos es que masivamente hubo participación de la ciudadanía venezolana, inclusive de sectores chavistas o muy cercanos al chavismo que en una suerte de hartazgo final, estuvieron dispuestos a apoyar a la oposición por lo que sabemos ahora y que ha trascendido, porque las únicas actas que se han conocido son el 80% de las mesas de votación que ha dado a conocer la oposición.

El presidente del Consejo Nacional Electoral se presentó en el Tribunal Electoral y entregó documentos, pero no sabemos si son las actas, pareciera que la jugada es ganar tiempo mientras está ocurriendo una tremenda represión, porque claro, los demonios se han soltado y la oposición está en un en un momento de fortaleza, el que está realmente arrinconado entre otras por la comunidad internacional, es Maduro porque solo lo apoyan en el juego geopolítico actual Irán, Rusia, China, pero más a nivel retórico que efectivo.

Está el régimen de Maduro en un momento de extremo aislamiento y presión internacional, y lo que estamos viendo es que Maduro no se quiere sentar a negociar, y ahí el importante papel de Brasil, Colombia y de México para ir cuidadosamente en el sentido de que se tiene que transparentar, se tiene que limpiar la elección.

´Hay detenciones masivas que se están denunciando desde Caracas, incluso desde el extranjero, en México también hablan de eso los venezolanos exiliados. ¿Por qué si Venezuela se encuentra tan aislado, el chavismo, sobre todo su ala militar, sigue apoyando a Nicolás Maduro?

Jorge Álvarez Fuentes recalcó que las labores de mediación deben de ser cuidadosas y cautelosas. (CORTESÍA)

Es una pregunta que está resonando en muchos rincones de América Latina y del mundo, hay que pensar que el ala del chavismo que está directamente vinculada a los intereses económicos, sobre todo en la industria petrolera en PDVSA, está directamente articulada con las ventajas canonjías y condiciones de privilegio que se han enquistado en el régimen venezolano para las Fuerzas Armadas.

Para darte un dato, en Venezuela hay más generales que en los Estados Unidos, o sea hay un un crecimiento anómalo de las Fuerzas bolivarianas y que ha hecho que ese sector esté viendo su destino directamente vinculado al desenlace de esta elección, entonces uno se pregunta ¿No hay hoy Capitanes, Coroneles, Tenientes Coroneles, una oficialidad dispuesta a dar un paso adelante y a romper con el régimen? Muchas veces es lo que ha pasado, que la ruptura tiene que venir desde adentro, y yo creo que eso es algo que podríamos contemplar, no es algo que ocurra fácil, porque los intereses están intensa y extensamente enraizados en él.

Entonces para muchos miembros de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los servicios de seguridad, que han además tenido durante muchos años todo un involucramiento en un estado autoritario represor, violento en muchos casos, pues no quieren arriesgar su pellejo y sienten que si rompen podrían irse con el régimen con la misma facilidad con la que debería hoy pensarse.

Yo creo que Nicolás Maduro está intentando que se anulen las elecciones, y ese sería un desenlace sumamente negativo, porque inclusive la oposición, sabedora de que el terreno no estaba equilibrado, jugó con las reglas y con el marco legal electoral venezolano.

Ojalá también los esfuerzos de mediación de intermediación se vean en una fórmula de suma y multiplicación, que no sea sólo Brasil, Colombia y México, yo creo que la presión también tiene que venir de Estados Unidos, pero tiene que venir en la forma, no de injerencia, pero si de sanciones.

Es importante que haya una mayor fortaleza en las acciones internacionales.

´Brasil, lo que es Lula da Silva específicamente, es un histórico aliado del chavismo, ¿Qué papel tiene él como actual presidente del gigante sudamericano?

Países y opositores buscan que el presidente Nicolás Maduro y la oposición lleguen a acuerdos. (EFE)

Yo creo que tiene un papel fundamental, hay que pensar que también para Brasil aquí hay elementos directos de impacto existencial, claro, países como Colombia y otros que son limítrofes de Venezuela tienen el temor de que haya un nuevo éxodo migratorio, de que la crisis se exacerbe, que pueda ir el país realmente en caída libre.

Para Lula, que ha sido un aliado histórico del chavismo, ya no reconoce al chavismo en el madurismo, no tiene esa cercanía, esa afinidad con un régimen que ha literalmente quemado todas sus naves y cuya legitimidad es hoy inexistente.

Desde el Cono Sur, desde América del Sur, se ve que este elefante que ha estado en el cuarto durante todo este tiempo sigue dando tumbos sin poder encontrar una salida, y yo creo que Lula asume ahora un peso específico para tratar de encontrar una salida porque ya la propuesta está agotada hacia Maduro asumiendo su condición de dictador porque no hay otra manera de ubicarlo.

Lo que se juega en Venezuela también se juega gran medida para el momento muy difícil de Cuba; en Perú que sigue teniendo enormes problemas, ya que la presidenta (Dina) Boluarte anuncia que probablemente se puedan fijar fechas para nuevas elecciones al término del periodo del hoy detenido Pedro Castillo, y vemos también las dificultades que encara hasta el propio presidente (Gustavo) Petro en Colombia y que se siguen acumulando.

Estamos en un escenario en donde este elefante, por hablar metafóricamente que es Venezuela, si cae, va a tener repercusiones e impactos en toda la región.

Las tareas de mediación tienen como objetivo también contener esas olas expansivas, hay un temor de que de la represión pasemos a un baño de sangre. Que pasemos a que literalmente lo que queda del cascarón de la administración pública venezolana se desfonde, y creo que la oposición tiene que jugar con enorme inteligencia. Yo no creo que sea un desarrollo favorable pretender sentar a la mesa como si fueran partes equidistantes equiparables a Maduro y al candidato de la oposición. Tiene que haber un principio de negociación, pero tiene que darse muy pronto.

´El Cono Norte es otro punto interesante en esta ecuación porque México va a vivir un cambio de gobierno en aproximadamente 50 días, pero también tenemos que recordar que la superpotencia, Estados Unidos, va a tener elecciones en noviembre así como Canadá próximamente. ¿Cómo juegan sobre todo México y Estados Unidos en este contexto ante una crisis tan grave que no se vivía hace décadas en América Latina?

Podemos anticipar que la visión en Estados Unidos con relación a la crisis de Venezuela es diametralmente opuesta a como la ve (Joe) Biden a Kamala Harris, así como en amplios sectores demócratas y en la opinión pública.

Hay que despejar una asunción que hoy creo está todavía muy presente Estados Unidos, y es que ya no depende del petróleo venezolano, es autosuficiente en hidrocarburos, su capacidad de generación de energía la refrenda como una superpotencia, pero yo creo que saben que en el juego continental, pero también a nivel de escenarios geopolíticos, Venezuela es un actor de peso en los mercados petroleros como miembro de la Organización de Exportadores de Petróleo, y que aunque ha ido reduciendo su participación en los mercados energéticos sigue teniendo un peso específico.

Ahora, Canadá también va a tener elecciones y lo más probable es que los conservadores derroten (Justin) Trudeau, y las encuestas señalan que lo más probable es que los canadienses opten pues por darle otra vez la oportunidad a los conservadores.

Canadá también está en el juego por los aspectos que tienen que ver ya no solo con petróleo, gas, e hidrocarburos, sino con la importancia que hoy tienen los minerales estratégicos, el cobalto, litio.

Canadá es una potencia minera y tiene enormes inversiones en México y para nuestro país sería también una situación, no de inestabilidad, pero una crisis a largo plazo en Venezuela traería repercusiones de cómo nos posicionamos con el Gobierno que encabezará (Claudia) Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum se ve hoy jugando un papel constructivo, activo en las relaciones internacionales y entonces es una prueba de fuego.

Veamos el comunicado que se emitió por parte de Brasil, Colombia y México, algunos lo tacharon de tardío y tibio. Yo creo que tenía que ser quizás con un elemento de oportunidad, particularmente comedido y cuidadoso porque no quieres anular las posibilidades de una mediación.

México lo conoce de primera mano, porque además también hay sectores en el propio espectro del chavismo que quieren una salida, que no sea blanco y negro, que no sea unos ganan y los otros pierden, tiene que haber una suerte de avance para sacar al país de la profunda barranca en la que se encuentra, en poder encontrar en ese sentido una salida negociada que permita, entre otros elementos, reconciliación, construcción, de espacios de paz, de diálogo y de desarrollo, eso es muy complejo en América Latina, si no, pregúntenle a Gustavo Petro (Colombia).

Creo que va a ser muy importante que también se dialogue con otros países fuera de la región que hoy tienen un peso indiscutible como la India e Irán.

Podrá no haber necesariamente coincidencias, pero hoy en mi visión, en un momento sumamente delicado, teniendo el contexto de la guerra en Ucrania, el conflicto regional en Medio Oriente, se tienen que abrir los cauces del diálogo.En México basta voltear un poco para encontrarte a un o a una venezolana buscando una oportunidad, no tenemos que ir y pensar muy lejos, están entre nosotros y a ese pueblo hermano venezolano no solo hay que extenderle la mano, hay que hacer todo cuanto sea posible para que no se vaya al basurero de la historia.