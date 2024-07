Elecciones 2024: Reconoce INE a organizaciones civiles por jornada electoral histórica

Coahuila tuvo una jornada histórica en la votación de las recientes elecciones, al crecer 8 puntos con respecto a la jornada electoral anterior, ello a pesar de que creció considerablemente el listado nominal.

José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del INE en Coahuila, dijo que los resultados están a la altura de la entidad que más votó en México, que fue Yucatán, solo que aquel estado tuvo el aliciente más para acudir a las urnas, que fue la elección a gobernador.

"En general, aquí en Coahuila se votó al 65.65%, es una participación bastante buena, que creció en relación a hace seis años", comentó, "incluso hace seis años el promedio nacional fue 63, ahora fue 61 y Coahuila no nada más creció respecto a sí mismo sino creció respecto la media nacional en 5%, son realmente muy buenos números".

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció a una decena de organizaciones de la sociedad civil en la región lagunera, al considerar que sus actividades resultaron fundamentales para impulsar la participación ciudadana en el proceso electoral que concluyó.

"Reconociendo y agradeciéndole a las organizaciones su participación, de verdad que solamente así se explican los resultados que tenemos, el INE no pudiera haberlo hecho solo, fue por ellos", expresó.

Vázquez López dijo que en el 2018 votó el 63% del electorado, en la elección anterior, de 2023 a gobernador se llegó al 57% de participación y en esta ocasión hay un 8% más de electores en el estado.

El funcionario mencionó que se contó con el apoyo de 40 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, clubes de servicio, universidades públicas y privadas, empresas en lo particular, que se sumaron a la actividad de promover la participación ciudadana.

Destacó también el tema de los observadores electorales, donde se obtuvo el segundo lugar después de Estado de México, pero per cápita sería Coahuila el primer sitio, con 2,850 acreditados. No obstante estos excelentes resultados en este proceso electoral, recordó que hubo un 8.43% del total de las personas que se convocaron para hacerse cargo de la mesa directiva de casilla que no cumplieron con su deber ciudadano de estar ese día y, si bien ese porcentaje fue menor al presentado el año pasado y además es un dato que va en decrecimiento, sigue habiendo mucho por hacer en materia de educación cívica y formación de la ciudadanía.

En su intervención, Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, señaló que en la elección a gobernador y diputados locales, La Laguna fue la región del estado que más participó, con un 61%, en esta elección a la presidencia de la República, senadores y alcaldías también volvió a ser la zona con más participación ciudadana, los cinco municipios alcanzaron 69.1%, es decir, 7 de cada 10 laguneros salieron a votar.