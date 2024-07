'El Yaki' es hospitalizado tras fuerte accidente 

El cantante mexicano Luis Alfonso Partida, mejor conocido como ‘El Yaki’, compartió en sus redes sociales que fue hospitalizado tras sufrir un fuerte accidente.

Fue en un video al que puso como título, “El momento de la tragedia”, el artista detalló cómo se partió la frente durante la noche del jueves.

“Yaki”, dijo que el accidente ocurrió cuando se lanzó a la alberca, que al no tener suficiente agua, provocó que se golpeara en el fondo.

“Me gustaría decirles que me agarré a ching… con una bola de cabrones, es más, que me peleé con mi mujer, que me arañó, que me pegó unos ching…zos, pero no es cierto. La verdad es que tontamente cometí el error de aventarme un clavado”.

Aunque las imágenes son muy aparatosas, el cantante aclaró que el incidente no pasó a mayores.

“Todo salió bien, no hubo complicaciones. Fue un error que cometí, lo digo honestamente. Traigo estos parchecitos, pero no hay nada de qué preocuparse”.