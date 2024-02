El universo femenino

El sitio web, Rotten Tomatoes, publicó un índice de aprobación del 13 por ciento sobre 100, basado en comentarios de los críticos, mientras que los cinéfilos reprobaron con un 56 por ciento al citado filme.

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, el largometraje protagonizado por Dakota Johnson, apenas ha recaudado 78 mdd hasta el cierre de esta edición.

El público que fue a las salas o que se limitó a ver memes o noticias del largometraje, conoció la historia de "Madame Web", aunque sufrió algunos cambios de origen en relación con las historietas.

El personaje apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man número 210, publicado en noviembre de 1980 y fue creado por el escritor Denny O'Neil y el artista John Romita.

Es una mutante precognitiva y clarividente. Es quien rige el "Spider-Verse". En una saga fue asesinada, cediéndole sus poderes a "Julia Carpenter", sin embargo, Web es resucitada por "Ben Reill"

"Julia" es una de las "Spider-Woman" más conocidas, aunque en la película de Sony Pictures fue llamada "Julia Cornwall", algo que desconcertó a los fans. Sydney Sweeney la encarnó.

El personaje apareció por primera vez en Secret Wars vol. 1 número seis (octubre de 1984). Es una agente gubernamental. Dentro de "Guerras secretas" estaba entre los villanos que reunió "Galactus" y en ese momento era desconocida para todos los demás personajes.

Cuenta con fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, agilidad y reflejos. Ella también posee la capacidad para hacer girar una "psi-red"de psionic (energía entre dos superficies).

La actriz, Isabela Merced encarna a "Anya Corazón" en Madame Web. Se dieron pocos datos de ella en la trama. Llevó a cabo su primera aparición en Amazing Fantasy número uno (agosto de 2004) bajo el seudónimo de "Araña".

Su padre es boricua y su madre es mexicana. Ha estado en los equipos de Red de Guerreros, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y Los Defensores. "Anya" es veloz, ágil y muy resistente. Es capaz de adherirse a superficies sólidas.

Dentro de la cinta, Celeste O'Connor encarnó a "Mattie Franklin", pero quién es ella en los cómics, aquí le damos un norte.

El personaje apareció por primera vez en Spectacular Spider-Man número 262 fechado en noviembre de 1998. Es la sobrina de "J. Jonah Jameson" y es el tercer personaje en usar el alias de "Spider-Woman".

De acuerdo con sitios especializados, "Franklin", creció siendo una joven con problemas. Su madre murió y su padre se encargó de ella. La chica escuchó una charla entre su papá y "Norman Osborn", sobre la llamada "Reunión de los 5", ella tomó el lugar de su progenitor durante esa junta y recibió poderes como telepatía y proyección de bioelectricidad.

Ellas fueron las "arañas" que se consideraron en el largometraje, pero hay muchas más. Para muchos, la más conocida es "Jessica Drew", tan es así que tuvo su propia serie animada en los setenta y además siempre fue consentida de Stan Lee.

Debutó en Marvel Spotlight número 32 (con fecha de portada en febrero de 1977). Ella ha sido descrita como una de las heroínas más notables y poderosas de Marvel.

Siendo niña, se enfermó debido a que estuvo expuesta a una radicación de uranio. Su padre le inyectó un suero experimental, que años después le daría sus habilidades arácnidas, como sus rayos venenosos.

"Peter Parker" tiene en una de las tantas tierras de Marvel a una hija llamada "May Parker", y es "Spider-Girl". Apareció por primera vez en What If (volumen 2) número 105 (febrero de 1998). Debido a la aceptación, Marvel generó su propia saga.

Dentro de la Tierra de "May", figura otra araña. Se trata de "Felicity Hard" alias la tercera "Araña escarlata". Es hija de "Gata Negra" y "Peter", pero él no sabe de su paternidad.

"Cynthia Moon", también conocida por su alias "Silk", es una chica que al ser mordida por una horrible araña alterada genéticamente, adquiere habilidades especiales. Resulta que es el mismo insecto que alteró la genética de "Parker".

Debutó en The Amazing Spider-Man vol. 3 en abril de 2014 realizando un cameo en el que no se le veía el rostro y debutó por completo en The Amazing Spider-Man vol. 3 número cuatro en julio de 2014, como parte del arco argumental de Pecado original?

Otra de las mujeres araña consentidas es "Spider - Gwen", quien llegó a las historietas en 2015. Cuenta con bastantes seguidores y ha aparecido en series animadas y en cintas como Spider-Man: Across the Spider-Verse.