'El terror sucede cuando '

Para el actor, Rafael Perrín, regresar a la Comarca Lagunera siempre es un aliciente porque aquí se siente muy bien, muy relajado.

El histrión, comúnmente, ha venido a Torreón con el fin de presentar La dama de negro, pero este jueves abrirá telones con Esquizofrenia, trabajo unipersonal que ha causado impacto desde su estreno.

"Ir a Torreón me encanta porque es una de las ciudades que más me gustan. Es profundamente cariñosa conmigo. Es la primera vez que llevo Esquizofrenia al Teatro Nazas", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El experimentado artista mencionó que cuando comenzó a montar Esquizofrenia, jamás imaginó la trascendencia que obtendría.

"Ya llevamos siete años y más de 500 representaciones. Yo monté esta obra como un juego, como para dar unas 10 o 12 funciones y bueno, ha sido un éxito que me ha llevado desde Tijuana hasta San Cristóbal de las Casas.

En la charla, el llamado "Maestro del terror" compartió que en Esquizofrenia la gente se sorprende en cada función porque poco a poco todo empieza a cobrar vida y se genera un gran psicoterror entre los asistentes.

"La premisa es que en 1914 el doctor Emile Tuck descubre la cura de la esquizofrenia, entonces convoca a los médicos (que son los asistentes) a un congreso para exponerles el experimento como encontró la cura; sin embargo, todo se sale de control y la audiencia empieza a vivir una experiencia esquizofrénica mediante efectos de audio, imaginación y magia.

"Además, se toca esta enfermedad que ha sido mortal. Es importante saber que la gente que padece esto, no lo sabe porque viven en una realidad alterna que para ellos es absoluta. Les aseguro que se van a divertir y también van a conocer a fondo este padecimiento", sostuvo.

Por otro lado, Rafael mencionó que además de contar en su repertorio con La dama de negro y Esquizofrenia, montará Conversando con el diablo y planea traer de Colombia, El exorcista.

"Con el boleto de La dama de negro del año pasado les harán un descuento para Esquizofrenia. Queremos crear un club de aficionados al terror para que podamos estar viviendo estas experiencias de terror en Torreón. Estoy preparando también Conversando con el diablo con Ernesto Laguardia, una obra fuertísima".

El actor y director mencionó que se ha dado cuenta de que a los laguneros les fascina el terror dentro de un algún proyecto artístico.

"Hay una parte en Esquizofrenia que dice 'El terror sucede cuando menos te lo esperas', 'El terror sucede cuando hay luz'. Sin duda, en la Comarca aman el terror y espero verlos este jueves en el Nazas".

Perrín se sinceró y aprovechó para revelar que el terror ha estado en su vida por decisión y en parte también por obra del destino.

"Siempre me ha gustado el terror. En TV hago comedia, pero en teatro me di cuenta desde niño que no había quién hiciera obras realmente de terror. Me empezaron a decir 'El maestro del terror' por la duración que han tenido El exorcista o La dama de negro, algo que no se había visto antes, aunado a que nadie hace este tipo de teatro. Me he clavado ahí porque no hay muchas opciones".