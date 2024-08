El Sonidero Lagunero: Arletta Verti cautiva con su voz y energía

La Comarca Lagunera continúa siendo un semillero de exponentes de la música que están dando de qué hablar.

Como ejemplo, Arletta Verti, quien ha cautivado con su voz y energía desde que comenzó a ofrecer presentaciones en bares, restaurantes o eventos privados.

La joven visitó El Siglo de Torreón, dentro del programa El Sonidero Lagunero, que tiene como objetivo apoyar al talento de nuestra comunidad.

Luego de interpretar temas como Para siempre, la chica se mostró contenta de visitar esta casa editora y de conocer las máquinas de la prensa en las que día a día se imprime El Siglo de Torreón.

“Me quedé impresionado, no conocía este proceso de impresión del periódico”, comentó.

Arletta reveló en la charla cómo fue que inició su camino en los escenarios.

“Comencé a cantar desde bien chiquita en coros de la iglesia. Luego, estuve en varios grupos y posteriormente empecé a laborar yo solita rodeada de grandes amigos. Soy muy afortunada de estar dentro de la música lagunera”.

Verti informó que actualmente trabaja con cantantes de gran carrera y con nuevas estrellas.

“Ahora con las nuevas generaciones he aprendido bastante. Me estoy empapando de la vieja escuela y de gente que está incursionando. En verdad que estoy agradecida con la música por todo lo que me ha dado”, expresó.