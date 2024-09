El 'Sol de México' le canta a los laguneros

Cada que Luis Miguel viene a Torreón, la algarabía se desata.

Esta vez, no fue la excepción, y es que el cantante volvió para ofrecer su nuevo show, en el que el público gozó al tener de cerca al llamado "Sol de México" en el Estadio Revolución.

Tuvieron que pasar casi seis años para que "Luismi" pisara suelo lagunero, tras actuar los días 13 y 14 de octubre de 2018 en la explanada de la Feria de Torreón.

El concierto se programó a las 9:00 de la noche, pero desde mucho antes seguidores del artista llegaron a la casa de los Algodoneros del Unión Laguna.

Alrededor del sitio, se desplegó un operativo de seguridad que permaneció hasta después del final del recital que registró una gran afluencia.

Contenta y con una playera negra con la imagen de Luis Miguel que compró en el exterior del Revolución, llegó Sonia Vargas, junto a sus hermanas. Dijo a El Siglo que para ella siempre será mágico verlo.

"Bueno, pues qué les puedo decir. Luis Miguel es mi todo. Lo veo cada que puedo, acabo de venir de Monterrey, lo vi por allá en agosto y es fascinante", contó,

"Tengo todo excepto a ti, y la humedad de tu cuerpo, tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor", coreando esta canción del Astro arribó al estadio el chico Jesús Chávez, quien relató que a sus 22 años es fan de la música de "Luismi".

Cada zona del recinto, desde la general hasta la VIP, recibía a más y más seguidores de "El Sol". Platicaban, brindaban con cervezas o agua mientras veían el escenario esperando por fin ver al ídolo de multitudes.

Siendo las 9:15 de la noche, las luces se apagaron, las pantallas se encendieron mostrando momentos especiales de la carrera de Luis Miguel y enseguida él hizo acto de presencia, emergiendo de una plataforma.

El júbilo estalló. Ovaciones, gritos eufóricos y aplausos no se hicieron esperar, aunque todavía había personas al exterior del estadio y es que, según se reportó en redes sociales, hubo una supuesta falla en el sistema de acceso cerca de las 8:30 de la noche, lo que ocasionó que perdiera el ritmo que tenía.

Con el porte que le caracteriza, el astro comenzó la velada con su clásico, Será que no me amas, que él dio a conocer en 1990.

"Te amo 'Luismi'", "Ya quédate en Torreón" y "¡Luismiiiiiiiiii!", eran algunos de los gritos que se escuchaban de las fans en el recinto; simultáneamente el famoso entregaba Amor, amor, amor.

Esta gira de Luis Miguel mostró una producción conformada por pantallas gigantes, juego de luces y pirotecnia.

Con sus clásicos movimientos de baile, al cantar "tracks" como Suave y Te necesito, el intérprete emocionó a hombres y mujeres.

Honor a quien honor merece. Los músicos Alejandro Carballo, Arturo Solar, Bill Churchville, Omar Martínez y Alex Barragán, entre otros, ejecutaron sus instrumentos de forma notable.

Aunque la interacción de Luis Miguel con sus fans fue poca (algo que ya es habitual), bastó con que él dijera, "Cómo dice", para que los laguneros siguieran profesándole su cariño.

El romanticismo en su máxima expresión llegó cuando "El Sol" entonó los clásicos Por debajo de la mesa, Cómo yo te amé, Solamente una vez o Somos Novios, mientras que el desamor hizo acto de presencia gracias a Fría como el viento y Tengo todo excepto a ti.

Durante el espectáculo, el cantante realizó tributos a Frank Sinatra y Michael Jackson, al dedicarles las canciones Come Fly With Me y Sonríe, respectivamente. En las pantallas aparecieron imágenes de ambas leyendas de la música.

Las baladas o el pop sonaron en el Revolución y el mariachi no podía faltar, habría sido imperdonable. "Luismi" deleitó al público con La Bikina y La media vuelta.

Con los ánimos arriba, los laguneros corearon cada rola durante más de hora y media; sin embargo, las voces en conjunto retumbaron todavía más cuando el astro interpretó Cuando calienta sol o Ahora te puedes marchar.

Enrique Castruita