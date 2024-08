El Simas San Pedro no dispone de la infraestructura necesaria para manejar el volumen de Agua Saludable

El gerente del Simas San Pedro, Alejandro Gutiérrez Zamudio dijo que no cuentan con la infraestructura para recibir el volumen que se habla que le entregarán al citado municipio del proyecto de Agua Saludable, además de que es necesaria la rehabilitación de la red de conducción, ya que son unos 30 kilómetros de Madero a San Pedro.

Agregó que, él no se ha reunido con directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que desconoce el dónde y cómo se les entregará el agua.

“A nosotros nos han hablado y sabemos a grosso modo por otros gerentes que van a mandar el agua, sé que va a llegar, pero cuando no sé, dónde va la línea tampoco sé, en lo personal no he asistido a reuniones de Conagua para Agua Saludable”.

El director regional de Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, recientemente manifestó que, a los municipios de Madero y San Pedro, les llegaría el líquido en el mes de agosto y la entrega se hará, en el sistema de rebombeo Caballo Blanco, pero el Alejandro Gutiérrez manifestó que ese almacenamiento pertenece a Madero, ya que si bien los pozos que abastecen a San Pedro se encuentran en ese municipio, ellos no cuentan con un sistema de rebombeo en Madero.

Declaró que, mientras tanto se sigue trabajando con algunos proyectos para mejorar el suministro del líquido, ya que en el mes de agosto se concluirá con las obras complementarias de la noria Santo Niño, la cual se repuso, debido a que el pozo se agotó y con esa obra se contará con agua suficiente, ya que se estima que en total, con todos los pozos se dispondrá de 380 litros por segundo y cuando él recibió al Simas eran 230 litros, por lo cual dijo habrá suficiente liquido para cubrir la necesidad del municipio, pero el problema es las malas condiciones de la red, por lo que hay fugas, aunado al robo del líquido les genera una perdida de alrededor del 50 por ciento del volumen.

El funcionario repitió que, desconoce qué volumen le entregarán a San Pedro, pero dijo que se menciona que el costo será de 5 pesos por litro, lo cual es caro ya que, sería más o menos tres veces más de lo que actualmente le cuesta al Simas extraer el líquido.