El secreto para que te contraten en tu primer trabajo

Incursionar en el mundo laboral por primera vez puede resultar un tanto abrumador y estresante. Sumado al porcentaje de desempleo que asecha a los universitarios y bachilleres, la obtención del primer empleo puede ser un extremo dolor de cabeza.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el INEGI, cerca de tres de cada 10 personas no tienen empleo. Se trata de un problema tanto económico como social.

Además, se vuelve complicado conseguir empleo frente a un panorama en el que hace falta el fortalecimiento de vínculos entre universidades y empresas que ofrezcan programas de pasantías para una inserción laboral satisfactoria.

Ante todo esto, aquí te dejamos algunos consejos para que tengas éxito en tu primer trabajo.

La primera impresión

La carta de presentación más importante además de tu currículum eres tú, ya que la primera entrevista es crucial para tu continuación dentro del proceso de contratación. Esta es la parte decisiva ya que es una oportunidad para demostrar lo que no incluiste en tu CV.

Como primer paso debes saber que no hay nada más atractivo para un reclutador que una persona segura de sí misma con mentalidad proactiva y una actitud entusiasta. El conocimiento te brindará mayor seguridad, por lo que la previa experiencia sumada a la teoría serán tus grandes aliados.

Recuerda investigar a la empresa, trayectoria, servicios o productos que ofrecen, misión, visión y objetivos. Conocer el lugar al que aplicarás te hará ver como una persona preparada y realmente interesada en el puesto.

Aprender a comunicarte de forma asertiva hará la diferencia. Incluso, no sólo en entrevistas de trabajo sino también al momento de negociar, emprender, vender un proyecto, de invitar a salir a la persona que te gusta, etc. Puedes aplicar para cursos o talleres de oratoria durante tu vida escolar, poseerás una increíble ventaja competitiva a nivel personal y profesional.

Durante tu entrevista, sé una persona honesta y no veas al reclutador como una persona inalcanzable. No es más que tú y tú no eres menos. Es fundamental humanizarla, esto te ayudará con los nervios.

Domina las preguntas iniciales

Generalmente, el primer tropiezo sucede al momento de responder la pregunta: háblame de ti. No escatimes pero practica antes para depurar la paja. En esta pregunta es esencial que conozcan tus valores, logros y actividades que reflejen habilidades y herramientas que posees para el puesto. No divagar mantendrá la atención del reclutador.

Otra pregunta a dominar es: ¿cuáles son tus debilidades? Este es el momento perfecto para convertir tus áreas de oportunidad en fortalezas. Engancha con tu discurso y estarás un paso adelante.

Que no te tomen por sorpresa las preguntas fuera de lo común, algunas veces las utilizan con el objetivo de probar tu capacidad de pensamiento crítico, tus patrones de comportamiento, personalidad y reacción sobre la marcha. El sitio Business Insider destaca algunas como:

Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías y por qué?

¿Cuál sería el título de tu autobiografía?

Qué es más importante, ¿desacuerdo o consenso?

Eres un ingeniero en software que trabaja en un día libre y detecta un error fundamental en el código, ¿llamas a tu jefe o no?

Broche de oro

Es posible que al final de la entrevista te den la oportunidad de realizar una pregunta a la persona reclutadora, esta es tu oportunidad para afianzar tu primera impresión y no dejar con ninguna duda al reclutador.

Puedes realizar la siguiente: ¿cuál sería la razón por la que no me contratarían? Esta es una pregunta clave debido a que al igual que en la pregunta de cuáles son tus debilidades, puedes volver las áreas de oportunidad en fortalezas. Escucha atentamente su respuesta y convierte su percepción en algo positivo.

Por ejemplo, el reclutador respondió: “pareces ser muy joven para el puesto y necesitamos a alguien con mayor experiencia”. Podrías replicar resaltando tu ímpetu, actitud y ganas de aprender, además de complementar con tu inquietud de preparación y capacitación constante para aportar mayor valor al puesto.

También puedes hacer las siguientes preguntas:

De aquí a un año, ¿qué tendría que haber hecho para demostrar que fue una excelente decisión contratarme?

¿Las personas que han estado en este puesto han crecido?

¿Existe mucha rotación de personal dentro de la empresa?

¿Qué podrías decirme del equipo con el que trabajaría?

¿Qué es lo que más valoran de sus colaboradores?

Toma en cuenta que puedes enfrentarte a una entrevista laboral con más de un reclutador. Procura que nadie se quede con la duda de que eres la persona indicada para el puesto.