EL RENACER DE SEX AND THE CITY

Entre tantos universos del entretenimiento que se han creado, existe uno muy especial que continúa bajo otro nombre, And Just Like That…, que ya con dos temporadas en la plataforma de Max (antes HBO), trajo de regreso a las protagonistas de la exitosa serie Sex and The City mostrando una continuación de sus vidas con las que siguen conectando con la audiencia de antes, y con nueva.

La producción que tiene su verdadero origen a finales de los noventa y que continúa imparable por su reciente arribo a la plataforma de Netflix, Sex and The City nos presentó por primera vez los personajes de entre los 30 y 40 años como "Carrie Bradshaw", "Charlotte", "Miranda" y "Samantha", quienes incluso en 2008 y 2010 protagonizaron dos cintas bastante interesantes y explicativas para quienes desconocen el mundo de esta serie que ahora se centra en And Just Like That, la cual vale la pena ver y eso se justifica con una tercera temporada en curso, que aseguran verá la luz en el año 2025, por lo que aún hay tiempo para ponerse cómodos en el sofá y darle play a las dos primeras partes de las cuales hablaremos en los siguientes párrafos, intentando no spoilear demasiado, pero lo que sí debes saber es que, hay nuevos personajes que se suman a esta comedia dramática, enfrentando ahora la realidad de una vida a los 50 años.

Como muchos saben, Kim Cattrall, quien interpreta a "Samantha", no tiene participación física en And Just Like That, pero el guión la mantiene viva gracias a los mensajes de texto que comparte con "Carrie" (Sarah Jessica Parker).

Sarah, de 69 años de edad, sigue encantando e inspirando al público con su personaje lleno de glamour, independencia y lealtad que le da a quienes la rodean, como lo son sus amigas y su pareja, "Mr. Big", interpretado por John James Preston, alguien que te hará derramar un montón de lágrimas en And Just Like That, por la manera en la que deja de participar en esta producción.

Kristin Landen Davis, también aparece como "Charlotte", enfrentando las complicaciones de ser madre de dos adolescentes, sobre todo la de una de ellas, que en definitiva, su forma de ser va en contra de todas las reglas que la querida "Charlotte" tiene muy marcadas con su estilo de vida.

Cynthia Nixon vuelve a dar vida a "Miranda". Ella siempre ha sido tan complicada como las demás, o un poquito más, pero en esta ocasión, su historia de amor con "Steve" se vuelve a tornar difícil pues sus preferencias en cuestión de relaciones, siguen cambiando su destino.

NUEVAS AMISTADES

La actriz Nicole Ari Parker hace a "Lisa", quien obsesiona a "Charlotte" con su vida "perfecta" que poco a poco comienza a relajarse gracias a la amistad que nace entre ambas.

Sarita Choudhury interpreta a quien podríamos decir que es la "nueva Samantha" en la vida de "Carrie", "Seema", una empoderada agente inmobiliaria que acompaña al personaje de Sarah Jessica Parker en la necesidad de retomar las fuerzas de continuar con su vida.

Las primeras fotografías de Parker en Nueva York confirman el rodaje de la tercera parte de And Just Like That, aunque aún no hay una fecha exacta sobre su estreno, pero sí es un hecho su realización, pues incluso el pasado 30 de abril, las protagonistas mostraron imágenes de la primera lectura del guion que promete ser igual de imperdible que las anteriores producciones.