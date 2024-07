El refuerzo de los Pumas que pretende dejar huella en la Liga MX

El exjugador del Deportivo Alavés, Rubén Duarte se despidió de la afición albiazul y señaló que no sabe ni cómo ni cuándo, pero afirmó que “algún día” volverá al equipo vitoriano.

El almeriense, que continuará su carrera en el Pumas de México, rival el próximo sábado de Santos Laguna en el Estadio Corona, publicó una carta en sus redes sociales en la que recordó que llegó al Glorioso“con21años siendounniñoen busca de minutos en la Primera División” y aseguró que ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado “todo lo que ha ocurrido en estos años”.

“Hemos tenido momentos muy buenos y otros no tanto, pero me voy con la satisfacción de saber que he tratado de aportar cada día todo mi esfuerzo personal a un club que me ha marcado mucho y que seguirá de por vida en mi corazón”, destacó el zaguero que se lleva “momentos imborrables”.

“Lo más importante y de lo que más feliz me siento, es haber formado mi familia y que mi hijo haya nacido allí”, manifestó el futbolista, que prometió que seguirá y animará al Alavés os seguiré, os animaré y anunció que renovará su carnet de socio del club vasco.

“Espero que me recordéis como una persona humilde que ha dado todo lo que ha tenido y siempre ha mirado el bien del grupo al individual”, deseó Rubén Duarte que incidió en que quiere y siente “de verdad” al club vitoriano.

“Gracias a todos los trabajadores del club, a todos los entrenadores junto a sus equipos que he tenido a lo largo de estos años, cuerpos médicos, ‘fisios’ y utilleros”, expresó el jugador.

“Lo mejor del Alavés es su gente y esos sois vosotros, afición. Siempre seré unos de los vuestros”, concluyó. El club vitoriano y los felinos alcanzaron un acuerdo para el traspaso del jugador, del que también se beneficiará el RCDE spanyol, donde se formó. El almeriense ha sido uno de los más destacados de la historia del equipo vasco con 231 partidos, 4 goles y 18 asistencias. Se convirtió en el segundo jugador de la historia del club con más partidos en la máxima categoría.