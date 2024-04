El radical cambio que hizo Jennifer Lopez en su gira tras bajas ventas de boletos

El más reciente material discográfico de Jennifer Lopez no tuvo el impacto que se esperaba, This Is Me Now de la cantante no obtuvo ningún hit en los charts, a pesar de que se lanzó acompañado de una película musical y un documental.

Esto se ha visto también materializado en su gira que pretende ser mundial, pues de acuerdo a Variety, las bajas ventas de los boletos provocaron que JLo renombre la gira, dejando atrás la promoción de su álbum This is me...now, pues ahora la gira será de grandes éxitos nombrado This is Me...Live The Greatest Hits.

El anuncio de a gira coincidió con el estreno del álbum, sin embargo, desató preocupación luego de que se cancelaron algunas fechas en ciudades como Cleveland y Nashville en Estados Unidos.

Ahora la gira dejará atrás la promoción de su álbum más reciente y el primero en diez años, pues todo indica que no conectó con el público, ahora la también actriz destacará se amplía trayectoria musical con éxitos como Waiting for tonight, On The Floor y I'm Real, por mencionar algunos.

El portal señala que aunque solicitaron alguna declaración de Lopez y la organizadora de eventos Live Nation al respecto de este cambio, sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

¿Qué ha pasado con el nuevo álbum de Lopez?

Aunque fue lanzado desde febrero pasado, el disco This is me..Now no ha terminad de gustar al público, pues ha tenido muy pocas ventas y bajo "streaming", además de que no ha podido conseguir un éxito. En su primera semana tan solo vendió 14 mil copias. Debutó en la posición 38 del Billboard 200 y en la primera posición del Billboard Top Album Sales por 11 mil copias fisicas vendidas.

Cabe señalar que Variety indica que Lopez autofinanció la película This is Me...No: A Love Story y el documental The Greatest Love Story Never Told, con un costo de 20 millones de dólares. Ambos proyectos se pueden disfrutar en Prime Video.