El PRI tiene que reivindicar muchas causas que dejó ir: Jericó Abramo

El diputado federal Jericó Abramo Masso consideró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene que reivindicar causas que dejó ir y que eso debió ser el punto central de la Asamblea Nacional, no la posibilidad de reelección del dirigente, Alejandro Moreno, sino la necesidad de reinventarse como partido político.

"Como priísta no me siento tan feliz como quisiera, faltó incluir a muchas voces, sin el menoscabo de buscar la reelección o no, lo central del asunto tiene que ser que el PRI tiene que reivindicar muchas causas que dejó ir, el PRI tiene que reinventarse como partido político como movimiento ciudadano político", expuso.

Señaló que la gente les dio un mensaje el pasado 2 de junio a todos los partidos de oposición, a cada uno se le puso en su justa dimensión y la misión desde el trabajo parlamentario y desde los ejercicios de los gobiernos emanados debe ser demostrar con buen trabajo, honestidad y resultados que saben gobernar.

"Aprovechar lo que hicimos bien, quitar lo que no se hizo bien, sumar a grupos que dejamos ir, sumar representaciones es que no escuchamos, si no hacemos eso cada vez nos estaremos haciendo más chicos", dijo.

El diputado federal mencionó que se requiere de un ejercicio de autocrítica, de autorreflexión y corrección de lo que no se hizo bien, más allá de un discurso derrotista, sino de forma realista.

"En base a la realidad con la que vivimos tenemos que reivindicar el PRI que queremos, que mejore, busquemos el PRI de las causas, el PRI que no supo escuchar a los maestros en el momento que más se necesitaba, el PRI que no supo escuchar a los micros y pequeños empresarios que exigían resoluciones, el PRI que no supo escuchar algunas cosas hoy tendrá que escucharlas, tendría que atenderlas, tendrá que incorporarlas a su agenda pública y a su agenda parlamentaria", comentó.

En este sentido, advirtió que fueron aspectos que no atendió la Asamblea Nacional, pero indicó que, desde lo local, se tendrá que atender las causas y mejorar el partido, por lo que citó una frase de Bill Clinton en cuanto a que todos los políticos son locales.

"Desde lo local podemos reincorporar y fortalecer lo nacional", expuso.