'El Potrillo' no se sabe rajar; de los primeros conciertos en 2025

El cierre de 2024 no podría ser mejor para Alejandro Fernández, pues además de obtener éxito con el álbum Te Llevo en La Sangre (que se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi la semana pasada), está de estreno con No Me Sé Rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México).

Se trata del sencillo que sirve como banderazo de salida para el tour De Rey a Rey, serie de conciertos en homenaje a Don Vicente Fernández y que hará para en el Coliseo Centenario de Torreón, el 22 de marzo de 2025.

Esta nueva versión de No me sé rajar, cuenta con los arreglos y producción de Edén Muñoz, uno de los artífices del nuevo sonido del regional mexicano, cuya alianza con Alejandro logra darle aire fresco a este tema, que se hiciera inmortal en la voz de Vicente Fernández, a quién va dirigida la nueva etapa creativa del intérprete tapatío.

Sumado a esto, No me sé rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México), el cantante da un pequeño adelanto de la emoción que se vivirá a lo largo del nuevo tour, pues la reacción del público juega un papel fundamental en esta interpretación, como se puede observar en el video oficial de la canción, grabado en el mítico toreo de la Ciudad Deportiva.

No me sé rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México), ya disponible en todas las plataformas digitales.

Alejandro Fernández Abarca nació en Guadalajara, México, el 24 de abril de 1971. Es el hijo del fallecido cantante del género ranchero, Vicente Fernández y de María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como “Doña Cuquita”.

Creció en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos, Vicente Jr. y Gerardo, y una hermana Alejandra.

Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y, tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar Arquitectura.