El potencial femenino de las chicas de DC Comics

DC Comics, que tiene todas sus esperanzas en James Gunn para que reinicie sus películas en 2023 con la llegada de Superman”, cuenta con muchas heroínas nacidas en los cómics y que posteriormente han llegado al cine, la TV o las plataformas. Sin duda, “Wonder Woman” es el personaje más importante de dicha empresa.

Fue creada por el fallecido doctor, William Moulton Marston. Su primera aparición en las historietas fue en All Star Comics número 8 (diciembre de 1941). Lynda Carter la encarnó en una serie y Gal Gadot es quien posteriormente se puso el traje, pero en cine.

No se sabe qué planes tiene Gunn acerca del personaje para futuros proyectos. La prima de “Superman”, “Supergirl” debutó en los comics en 1959. Fue creada por Otto Binder y Al Plastino. Melissa Benoist la encarna en una serie “live action” y previamente hizo lo propio Helen Slater en una película de 1984.

Wonder Woman.

Como todos los kryptonianos bajo un sol amarillo, “Kara Zor-El” posee una fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas virtualmente ilimitadas, además invulnerabilidad, vuelo y superaliento. Hay varias “Batgirl” en el Universo DC, sin embargo, “Barbara Gordon” es la que más ubica la audiencia. Ha ayudado a “Batman” y “Robin” en múltiples ocasiones, además de que ha tenido amoríos con “Nightwing”. Es hija del comisionado “Gordon”.

En la TV fue personificada por la fallecida Yvonne Craig, en la serie de los sesenta de “Batman”. Leslie Gracie se puso el traje para el cine, sin embargo, Warner Bros. y DC cancelaron el proyecto, pese a que ya se había terminado. “Dinah Lance” o “Dinah Drake” han sido “Black Canary”, la primera es hija de la segunda. Ambas han luchado con la Liga de la Justicia o la Sociedad de la Justicia. A “Dinah Lance”, se le ha relacionado sentimentalmente con “Flecha Verde”, además de que han hecho equipo contra el crimen. En la serie de Warner de 2022, Birds of Prey, la encarnó Rachel Skarsten, y en Smallville fue interpretada por Alaina Huffman. En Arrow y en el Arrowverso, el personaje, ya sea en el alter ego de “Drake” o “Lance” ha sido personificado por Katie Cassidy, Caity Lotz y Juliana Harkavy.

Batgirl.

“Starfire” es una princesa de un mundo extraterrestre conocido como Tamaran. Es integrante de los “Titanes”. DC le ha dado mayor impulso recientemente al incluirla en la serie que actualmente está en Netflix en la piel de Anna Diop. La fisiología exótica de “Starfire” constantemente absorbe la radiación ultravioleta y la convierte en energía para el vuelo, lo que deja una estela de energía distintiva detrás.

Raven.

Otra integrante de los Titanes es “Raven”, creada por Marv Wolfman y George Pérez. El personaje apareció por primera vez en un inserto especial en DC Comics Presenta número 26 (octubre de 1980). “Siguiendo el ejemplo de que Raven era muy misteriosa al estilo de Phantom Stranger, lo tomé como punto de partida, y usé el rostro sombreado donde la mitad de su rostro siempre está sombreado a pesar de la iluminación, fue un truco que obtuve obviamente de Phantom Stranger, quien también tenía el mismo trato.

“Él tenía una capa larga y ondulante, al igual que ella, y en su caso, como su nombre era Raven, decidí crear una silueta para ella que La capucha fue diseñada para que de perfil terminara pareciendo la cabeza de un pájaro, de modo que cuando salía su yo del alma, ya que eso estaba hecho en negro completo, parecía un cuervo negro gigantesco”, dijo en alguna ocasión Pérez sobre el personaje, que aparece en la serie “live action” de Titanes, a cargo de la actriz, Teagan Croft.

La princesa, “Mera”, se volvió muy popular gracias a su aparición en la cinta, Aquaman, aunque ya tenía un camino largo recorrido en los cómics desde septiembre de 1963. Amber Heard la encarnó, sin embargo, su aparición en la segunda película de “Arthur Curry” se vio opacada por los problemas legales de ella y su exmarido, Johnny Depp.

Mera.

Los escritores modernos tradicionalmente han enfatizado la propia fuerza física sobrehumana de “Mera” y el poder mágico para controlar el agua, representándola como una poderosa heroína. ¿Buena o mala?, eso depende de la situación.

“Harley Quinn” es un personaje muy importante para DC. A diferencia de los demás, no debutó en comics, sino en la serie animada de “Batman” de la década de los noventa. Como ustedes ya saben, su primer amor ha sido “Joker”, pero luego aceptó ser bisexual y con ello tener una relación con “Poison Ivy”. La actriz Margot Robbie le dio una mayor proyección al personaje en las películas de Suicide Squad y en Birds of Prey. En Joker 2, de Todd Philips, será Lady Gaga la encargada de sacar la locura del personaje en la pantalla grande.

Harley Quinn.

“Donna Troy” es la “Wonder Girl” original y posteriormente tomó el nombre de “Troia”. Apareció por primera vez en The Brave and the Bold vol. 1 número 60 (julio de 1965). Hizo su debut en la serie de acción real de Titanes, interpretada por Conor Leslie, en la primera, segunda y tercera temporada. Una historia de origen mencionó que fue una huérfana rescatada por “Wonder Woman” de un incendio. Al no encontrar a su familia, se la llevó a la Isla Temyscira para ser criada como amazona y además obtuvo poderes.