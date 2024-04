El poder de la glucosa: mantener un nivel de azúcar en sangre adecuado puede alargarte la vida

La glucosa es un azúcar simple derivado de los carbohidratos que actúa como fuente de energía principal de nuestras células. Sin embargo, cuando los niveles de azúcar son excesivamente altos o bajos, el organismo puede sufrir múltiples problemas de salud, como diabetes, enfermedades cardiovasculares o trastornos metabólicos. Por lo tanto, mantener unos valores de glucemia adecuados es importante para todo el mundo.

Jessie Inchauspé, una bioquímica francesa que descubrió el poder de la glucosa después de romperse la espalda al saltar desde una cascada en Maui, lleva tiempo luchando por concienciar sobre la glucosa, ya que muchos síntomas que a menudo percibimos como normales, como pueden ser la fatiga repentina, el hambre frecuente o la niebla mental, pueden deberse a problemas de regulación de la glucosa.

Inchauspé, considerada la «diosa de la glucosa», ha escrito dos libros muy exitosos sobre el tema. En el primero, La revolución de la glucosa, la bioquímica comparte un montón de consejos útiles para mantener unos niveles de azúcar en sangre saludables y para evitar las subidas y bajadas de azúcar. En este artículo, te presentamos cuatro consejos de la diosa de la glucosa que te ayudarán a mejorar tu vida de forma instantánea.

Apuesta por un desayuno salado, y no dulce

Aunque siempre se ha dicho que un desayuno a base de cereales, fruta y yogur es de lo más saludable, Inchauspé afirma que, debido a su contenido de azúcar, es preferible evitar estos alimentos a la hora de desayunar. En lugar de ello, resulta preferible optar por alimentos ricos en proteínas, como los huevos, el pescado o el yogur griego, que permiten evitar una subida de azúcar que provocará fatiga y hambre en el momento de la bajada.

Nuestro organismo es especialmente vulnerable a las subidas de glucosa al despertarnos. Ello se debe al hecho de que, durante la noche, hemos digerido todos los alimentos ingeridos el día anterior. Por ello, lo que comemos para desayunar se procesa más rápido que lo que comemos a cualquier otra hora, lo que eleva la posibilidad de que se produzcan subidas de azúcar. Cuando te levantes mañana, plantéate empezar el día con una opción más nutritiva, como una tostada con huevo y aguacate o un batido de proteínas, y fíjate en el impacto positivo que tiene en tu bienestar y en tus niveles de energía. Si lo prefieres, adquiere un medidor de glucosa e intenta comer diferentes alimentos para analizar el efecto que tienen en tus niveles de glucosa.

2. No comas azúcar con el estómago vacío; déjalo para el postre

El azúcar, al igual que las compras compulsivas, el consumo de alcohol, la ludopatía y otros comportamientos, puede ser muy adictivo, como pone de manifiesto que más del 75 % de los estadounidenses consumen cantidades excesivas de azúcar. Aunque en el resto del mundo el consumo de azúcar no está tan extendido, los números crecen año tras año.

¿Un consejo? ¡Deja el azúcar para el final! De esta manera, tu estómago estará ocupado digiriendo lo que hayas comido antes y no podrá centrarse en el azúcar del postre. Otra cosa más: al contrario de lo que suele pensarse, es mejor tomar un tentempié después de la comida principal que tomarlo a media mañana y a media tarde entre las tres comidas del día. Ello se debe a que los tentempiés que solemos consumir suelen contener mucho azúcar y, como acabamos de ver, no resulta aconsejable comer azúcar con el estómago vacío para evitar subidas y bajadas de glucosa. Incluso un simple zumo contiene tanto azúcar que tomarse un vaso entre comidas puede provocarnos una subida importante. Si tienes que comer fruta, cómela entera y acompañada de algún alimento rico en proteínas o grasas para reducir su impacto en los niveles de azúcar.

3. Empieza cada comida con verduras

La idea de iniciar cada comida con verduras se basa en la importancia de comer fibras de primer plato. Cuando la fibra llega a los intestinos, se adhiere a las paredes intestinales y crea una capa protectora que desacelera y reduce de forma efectiva la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, asegúrate de comer brócoli, espárragos, lechuga, espinacas o judías verdes de primero para mantener los niveles de glucosa bajo control.

4. Toma una cucharada de vinagre antes de cada comida (o siempre que puedas)

Sí, has leído bien. El vinagre contiene ácido acético, que va muy bien para ralentizar las enzimas responsables de convertir el azúcar en glucosa. Gracias a este simple truco, se reduce el antojo y, de rebote, también el hambre. Según Inchauspé, tomar una cucharada de vinagre antes de empezar la comida puede reducir la posterior subida de glucosa en un 30-45 %. Y lo mejor es que no hay tomárselo al pie de la letra: no es necesario ingerir el vinagre a cucharadas, sino que puede usarse para condimentar una ensalada.

Eso sí, evita usar vinagres balsámicos, ya que presentan un alto contenido de azúcar. Es mejor optar por otras opciones como el vinagre blanco o el vinagre de manzana, arroz o coco. Si no te gusta el vinagre, prueba añadiéndole un poco de limón para que resulte más tolerable.

Pues ya estaría. Gracias a Jessie Inchauspé, la diosa de la glucosa, sabemos que mantener unos niveles de azúcar en sangre saludables es más fácil de lo que se pueda pensar. Al fin y al cabo, no es tanto lo que comemos, sino el orden en el que lo hacemos. Siguiendo estos trucos, como desayunar salado en vez de dulce, priorizar las verduras, dejar lo dulce para el final e incorporar el vinagre a las comidas, podremos conseguir un estilo de vida más saludable y disfrutar de una vida más sana y duradera.