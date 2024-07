El piloto Luis Carlos Pérez se prueba en la GR Cup Spain

Una nueva etapa dentro de su carrera deportiva, ahora como piloto de automóviles GT´s (Gran Turismo), vive el lagunero Luis Carlos Pérez Cabello, quien participa en la temporada 2024 de la GR Cup Spain, cuyo calendario de cinco fechas se disputa por completo en territorio español.

De visita en su tierra, Luis Carlos tuvo ayer una reunión con representantes de medios de comunicación laguneros, para compartir su experiencia en esta competición, las expectativas que hay en torno a la temporada y de paso, mostrar su nueva equipación, la cual cuenta con tecnología de punta en casco y traje, realizados por los mismos fabricantes de los artículos de Fórmula 1. “Estoy corriendo por primera vez en coches cerrados, el manejo es muy diferente, por el peso del automóvil, sobre todo, además de las llantas. En el campeonato participan pilotos ya muy hechos, algunos de ellos son veteranos, implantan sus propias estrategias, todo eso debe servirme para aprender cada día y mejorar mi manejo”, compartió Luis para El Siglo.

La primera fecha de este campeonato se disputó el pasado mes de mayo, en el circuito de Jarama, con dos sesiones de entrenamientos libres, dos sesiones de entrenamientos cronometrados y dos carreras, cuya duración fue de 25 minutos más una vuelta. El coche con el que se disputa esta copa monomarca es el Toyota GR86 Circuit Pack, con motor atmosférico de 2.4 litros, 4 cilindros y 234 CV. “Me hubiera gustado estar en posiciones más altas, pero aún así calificamos en el top 10 y para subir trabajaremos muy duro hasta finales de julio y remontar en Motorland Aragón, España, para la segunda fecha”, dijo Pérez Cabello.

Al estar cursando su etapa de licenciatura en la Universidad Iberoamericana Torreón, Luis Carlos se mantiene en entrenamiento para la segunda fecha del campeonato, programada para 27 y 28 de julio, por lo que sigue muy activo: “En Torreón me concentro más en el entrenamiento físico, he estado en un programa exigente, he bajado alrededor de 10 kilos, y aunque he rodado poco, también dedico tiempo al simulador. Pronto haremos el viaje de regreso a España para entrenar allá unos días, antes de la segunda carrera del campeonato, en el que buscaremos estar en el Top 5”, afirmó.