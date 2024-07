El PAN Coahuila se encuentra en proceso de reflexión

La fracción panista en Coahuila se prepara para llevar a cabo un Consejo Estatal, pero por el momento se encuentran en un proceso de analizar sus resultados, al igual que los errores y aciertos.

En ese sentido, el secretario general del PAN, Gerardo Aguado Gómez, explicó que en el tema del Consejo Nacional, lo que se hizo fue nombrar una comisión la cual está integrada por distintos panistas, la cual se encargará de estudiar y analizar varios temas, entre ellos revisar sus resultados históricos, donde estuvo el punto de caída más álgido en cuanto a resultados y todo en general.

Añadió que de la misma forma, en Coahuila se sigue trabajando, visitando los distintos comités, y escuchando distintas voces.

“No tenemos fecha, pero tenemos pensado hacer una sesión de Consejo Estatal justamente para hacer algo parecido, no quizás sea una comisión como tal, pero escuchar a los consejeros, aquí somos cien consejeros, entonces en una sesión podemos escuchar y hacer parte a todos con sus ideas de la solución. Hasta no escucharlos a todos no tenemos con exactitud certeza exactamente de hacía dónde vamos”, expuso el también legislador panista.