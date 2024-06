El Obispo de Gómez Palacio llama a la participación; reflexiona sobre responsabilidad de políticos

“No hay pretexto porque gracias a Dios no hay una advertencia, amenaza o un riesgo para no participar”, dijo el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, tras emitir su voto en la escuela Primaria 20 de Noviembre.

Monseñor dijo que si bien no es un pecado no participar, si depende de la consciencia de cada quien para hacerlo.

“Depende de la conciencia de cada quien pero sí es parte como católicos nuestra obligación la participación en la política, en las cuestiones sociales, del Estado.

Nosotros como jerarquía no promovemos el voto para un partido u otro, tiene derecho, la obligación de hacer un análisis correcto de ver qué propuestas se acercan más a los valores que nosotros defendemos pero finalmente lo importante el voto es libre, es la participación”, señaló Estrada Solórzano.Compartió que durante las campañas tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos de los candidatos, a quienes dijo que una vez que llegan al cargo se olvidan de sus representados.

“Con los que he tenido la oportunidad de saludar algunos no se pudo por agenda, varios vinieron a vernos, decía ustedes como diputados, senadores representan aquellos que votamos y a aquellos que no votaron por ustedes y el problema que veo, es que los vemos en campañas, en precampañas y antes pero a la hora que entran en función no los volvemos a ver, yo creo que es importante que diseñen un mecanismo de consulta y se van a votar una ley ver que dicen sus representados”, sugirió el obispo de Gómez Palacio.