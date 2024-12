El líder de facto de Siria dice que las elecciones podrían tardar 4 años, según medio

El líder de facto de Siria, Ahmed al Sharaa, dijo este domingo en una entrevista en la televisión saudí Al Arabiya que todo el proceso para preparar y volver a escribir una nueva Constitución puede llevar entre dos o tres años y organizar elecciones puede demorarse hasta cuatro.

"Siria necesita un año para que los ciudadanos experimenten cambios radicales en los servicios", afirmó Al Sharaa, quien reiteró la dificultad de establecer un calendario de acciones y elecciones debido a que "más de 15 millones de personas están en el extranjero" a raíz de la guerra civil que estalló en 2011 y que tras la caída del régimen del presidente Bachar Al Asad todavía no ha regresado.

"Cualquier elección adecuada requerirá un censo de población completo y eso necesitará tiempo, el contacto legal con las comunidades sirias en el extranjero a través de las embajadas, registrar las muertes, los nacimientos...", destacó.

Tras enumerar esos condicionantes para la celebración de elecciones, el entrevistador insistió por el posible periodo de tiempo que podría llevar tenerlo todo listo: "¿Eso puede necesitar hasta cuatro años?", tanteó el periodista.

A la cuestión, Al Sharaa respondió: "Puede ser, sí. Necesitamos tiempo. Un consenso no es un proceso fácil. Si no, serán elecciones no fiables".

Para poder celebrar estas elecciones, Al Sharaa explicó que antes hay que seguir una serie de etapas: "la primera es tomar el poder de forma directa para que las instituciones del Estado no se colapsen; la segunda será la etapa transitoria, pero primero necesitamos volver a escribir una Constitución, lo que requiere un largo periodo de tiempo, puede llegar a dos o tres años, porque estamos reestableciendo un Estado destruido por un régimen que gobernó durante más de 50 años".

Respecto a las manifestaciones de ciudadanos, destacó que es un derecho legítimo de cualquier ciudadano a expresar su opinión, sin perjuicio de las instituciones.

También habló de los nombramientos de responsables del mismo color político en el actual gobierno de transición y los justificó como una medida ante un escenario que exige armonía en la nueva autoridad siria.

"La forma actual de nombramientos era una necesidad en esta etapa y no era para excluir a nadie", afirmó Al Sharaa, quien consideró que "las cuotas en este período habrían destruido el proceso de transición".

En cuanto a algunas "operaciones de represalia" que tuvieron lugar contra "remanentes del antiguo régimen", señaló que fueron "menos de lo esperado en comparación con el tamaño de la crisis" y agregó que "el régimen anterior dejó enormes divisiones dentro de la sociedad siria".

Pese a ello, dijo, "no hay preocupación dentro de Siria, ya que los sirios coexisten".

En cuanto a la disolución de las facciones, incluido el Organismo de Liberación de Levante (Hayaat Tahrir al Sham o HTS en árabe), dijo, según su intervención en Al Arabiya, que "el grupo ciertamente será disuelto y esto será anunciado en la Conferencia de Diálogo Nacional".

Con el derrocamiento de Bachar al Asad el pasado 8 de diciembre, el nuevo Gobierno sirio se estableció en funciones hasta el próximo 1 de marzo de 2025, si bien hasta el momento no ha anunciado ningún calendario de elecciones o detallado acciones en materia de organización política en cuanto expire el plazo del Ejecutivo en funciones.