El lagunero que hace 'brillar' a las

Secretos

El estilista compartió algunos secretos de belleza que utilizan las famosas, omitiendo las marcas de los productos:

*De acuerdo a Luis David, hay celebridades que utilizan un polvo "que es blanco con azul", que no es de gama alta, para los shows y con ese su maquillaje se mantiene intacto.

*Para mantener fijo su peinado, utilizan un spray "de tapa rosa".

Si bien las estrellas emiten su luz propia, existe un torreonense que se encarga de hacer destacar a varios famosos.

Las personas que han obtenido fama gracias a su labor en la música, televisión, séptimo arte o simplemente son mediáticas, tienen detrás de ellas a un equipo que se encarga de asesorarlas y mantenerlas en posiciones favorables para su carrera. Una de las piezas más importantes de este rompecabezas es su imagen. Luis David Llomuri, un joven de 26 años de edad orgullosamente lagunero, es editor y estilista de moda y su tarea es hacer lucir bien a cantantes, actores e influencers.

En una entrevista exclusiva ofrecida para Primera Fila, programa de Siglo TV, Luis David explicó que "el estilismo de moda básicamente es crear conceptualizaciones y diseños a través de un personaje o una persona. El estilista de moda trabaja en conciertos, videos musicales, alfombras rojas, eventos de televisión, cualquier tipo de evento que la celebridad o cualquier persona lo requiera".

Sus habilidades estilísticas lo han llevado a adentrarse a La Casa de los Famosos México 2, no como habitante, sino como estilista de Sian Chiong y Agustín Fernández. De igual manera, recientemente estuvo detrás del estilismo de Queen Buenrostro para los Premios MTV Miaw realizados el mes pasado.

Pero, ¿cómo es el proceso para vestir a un famoso? Luis David respondió: "Yo tengo el contacto directo con el mánager del artista, ellos me mandan a hacer el llamado. Entonces se crean distintos looks para cada celebridad". A su vez, se apoya de más talentos laguneros, como los diseñadores Marco Manero, Mateo Pérez y negocios locales de esta ciudad.

PEINADOS PARA FAMOSAS

Luis David recordó que antes de ser estilista de moda trabajaba en un salón de belleza, así que su camino profesional está cimentado en ello.

Las celebridades a las que ha peinado son Aylín Mujica; Yuri; Frances Ondiviela; Tana Planter, vocalista de Matute; Cristy Solís, esposa de Marco Antonio Solís, y la rapera Hispana. También ha peinado a las famosas "Perdidas" como Kimberly "la más preciosa" y Wendy Guevara. Y a otra habitante de "la casa más famosa" mucho antes de que entrara al reality, Karime Pindter.

"Hay mucho trabajo detrás, que no nada más es un simple peinado", compartió, añadiendo que un 'hairstylist' debe contemplar varios elementos como su vestuario, accesorios y tipo de evento.

¿HA TENIDO PROBLEMAS CON ALGÚN FAMOSO?

Llomuri confesó que hasta el momento con ninguna celebridad ha tenido algún altercado, pero sí resaltó que quienes apenas empiezan en este ámbito artístico son "más especiales": "Con las grandes celebridades con las que yo he trabajado nunca he tenido ningún problema. Nunca he tenido ningún lío con Aylín Mujica, ni con Yuri ni con Tana. Pero he trabajado con otras artistas que no son tan tan conocidas que como que están en esa etapa donde están dándose a conocer y cosas así, entonces como que están aprendiendo a trabajar su fama. Entonces siento que llega un punto en el que se vuelve complicado trabajar".

No obstante, maneja la situación: "pero al final de cuentas yo siempre soy muy profesional" complementó y aclaró que se muestra abierto a recibir diferentes opiniones.

DE LA LAGUNA PARA NUEVA YORK

Uno de los logros de los cuales está más orgulloso es haber participado en la semana de la moda en Nueva York, Estados Unidos, el pasado mes de febrero.

Cuando lo contactaron para hacerle la invitación, pensó que se trataba de una broma; sin embargo, decidió arriesgarse y "les siguió el juego", convirtiéndose en una de las experiencias más enriquecedoras.

Coincidió con personas con las que jamás pensó conocer como Nigel Barker fotógrafo de America's Next Top Model y Kelly Cutrone empresaria estadounidense especializada en moda. Trabajó para marcas como Ágatha Ruiz de la Prada y Custo Barcelona y hasta vio a Anna Wintour.