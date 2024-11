El lagunero Miguel Luna se reencuentra hoy con su gente

El cantautor lagunero, Miguel Luna, está listo para reencontrarse hoy viernes con su público local.

Este día, el creador de éxitos como No soy el aire o Casi perfecto ofrecerá un concierto especial en un bar de la localidad.

"Es un privilegio estar una vez más en casa, en mi Laguna querida. Voy a cantar mis temas de una forma íntima con piano, guitarra y percusiones. Les voy a entregar las canciones que nacieron del corazón al pueblo. Pretendo dar mis temas, que es lo único que tengo", comentó.

Por otro lado, Miguel expresó en entrevista que este año le ha ido muy bien.

“Hemos estado muy activos en este año en todos los géneros posibles, en los que decentemente puedo hacer como el pop, regional mexicano o country.

“La Arrolladora Banda el Limón me grabó el tema Zona de amigos y Camila, en su reencuentro con Samo, una rola que escribi junto a Mario Domm y Mónica Vélez llamada Por si me vuelves a querer. He estado trabajando también con Yuridia”, compartió.

Se mostró Miguel contento porque en 2025 todo indica que su labor musical se incrementará.

“Estoy en mil proyectos, sin embargo, me reservo los datos porque luego se me ceba, pero ya cuando pueda contarlos, lo haré.

“Lo que si les adelanto es que estoy escribiendo con mi amigo Carlos Macías para algo muy especial”, mencionó.