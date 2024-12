El Juego del Calamar: ¿Quién es T.O.P, el actor que interpreta a Thanos?

Aunque su rostro fue omitido en el póster promocional y su nombre no apareció en la lista oficial del elenco de El Juego del Calamar 2, T.O.P, quien interpreta al temido "Thanos" (jugador 230), ha logrado captar la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Su interpretación del desalmado personaje que desestabiliza a otros participantes en la popular serie de Netflix ha dado de qué hablar y se ha convertido en un fenómeno viral.

T.O.P, cuyo nombre real es Choi Seung-hyun, es un multifacético artista surcoreano de 37 años. Además de ser actor, es rapero, cantante, compositor, diseñador y modelo.

Es reconocido por haber sido el rapero y vocalista del icónico grupo de K-Pop BIGBANG, uno de los más influyentes en la historia del género. T.O.P también es considerado una de las figuras más controvertidas de la industria, lo que no ha pasado desapercibido.

Su participación en El Juego del Calamar 2 fue inicialmente recibida con dudas, y su figura fue excluida de la campaña promocional, pero su actuación ha logrado destacar.

En sus inicios, T.O.P fue conocido como Tempo, un rapero underground antes de formar parte de BIGBANG, el grupo que, junto a otras bandas, ayudó a consolidar el K-pop a nivel mundial.

Además de su exitosa carrera musical, también incursionó en la actuación en 2007 con la película I’m Sam. A lo largo de los años, ha participado en diversos títulos como 19-Nineteen, 71 into the fire, Iris: The Movie, Commitment e Iris, entre otros.

En cuanto a su carrera musical, T.O.P ha lanzado sencillos como Big Boy (2006), Friend (2007), Turn it Up (2010) y Of All Days (2011), y ha colaborado con artistas como G-Dragon, Park Bom y Gummy en canciones como Forever with You y I’m Sorry.

¿Qué pasó con T.O.P?

En febrero de 2017, T.O.P fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, fue acusado de fumar marihuana ilegalmente en varias ocasiones.

Esto lo llevó a ser castigado y transferido a otra unidad dentro del ejército.

En julio de 2017, un tribunal dictó una sentencia de 10 meses de prisión, con una suspensión de dos años, además de una multa de 12,000 wones.

Después de completar su servicio militar como trabajador del servicio público, T.O.P finalizó su período de servicio en julio de 2019.

En febrero de 2023, T.O.P anunció su salida de BIGBANG tras la expiración de su contrato con YG Entertainment, dejando atrás una de las agrupaciones más exitosas de la historia del K-pop.