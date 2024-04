El ‘final’ de Nickelodeon y el costo del entretenimiento infantil

Los que fueron niños y adolescentes en el algún punto de los años 1999 hasta el 2014, crecieron viendo algún contenido de Nickelodeon, si bien son generaciones distintas aquellas que vieron programas como El Show de Amanda (1999-2002) y las que crecieron con Drake & Josh (2004-2007) o iCarly (2007- 2012), todos tienen algo en común: un canal infantil marcó sus vidas.

EL SURGIMIENTO DE UN GENIO Y ‘DEPREDADOR’

Con el estreno de All That (1994- 2005) surgió todo un movimiento en el canal gracias a la genialidad de Dan Schneider, quien luego de varios años buscando una oportunidad en la comedia como actor, se convirtió en co- creador, escritor y productor ejecutivo de este programa, semillero de estrellas juveniles como Kenan Thompson, Katrina Johnson y Amanda Bynes. En particular, llama la atención el caso de Amanda Bynes, quien llegó al programa con solamente 10 años de edad y comenzó a tener una relación muy cercana con Dan Schneider y aunque en su momento estaba normalizado, la realidad es que con el paso del tiempo y las revelaciones que han surgido en contra del productor, ponen en tela de juicio lo que estaba pasando en Nickelodeon. El Show de Amanda se estrenó en 1999, resultando todo un éxito.

En este mismo programa vimos nacer a Drake Bell y Josh Peck, quienes obtuvieron su propio programa años después: Drake & Josh en 2004, siendo este uno de los más populares de Nickelodeon y con el que el canal de televisión cedió prácticamente toda la barra live action a Schneider. Dan continuó facturando éxito tras éxito en el canal, surgiendo fenómenos y estrellas como Zoey 101 (2005- 2008) protagonizada por Jamie Lynn Spears; iCarly (protagonizada por Miranda Cosgrove y Jennet- te McCurdy; Victorious (2010-2013) con Victoria Justice, Ariana Gran- de y Avan Jogia; Sam y Cat (2013- 2014) esta serie sirvió como spin-off de iCarly y Victorious, en donde vimos de regreso a Ariana Grande y Jennette McCurdy. La decadencia de Schneider llegó cuando en el año 2018, Nickelodeon anunció que habían decidido no renovar el contrato del productor al considerar que las producciones con él estaban llegando a su final.

Llamó la atención que la repentina decisión llegó luego de acusaciones en contra de Schneider por como se había mostrado con las estrellas y producción de sus programas, en donde se mencionan rabietas, presupuestos inflados, largos periodos de producción, además de la polémica surgida luego de publicar en su cuenta de Twitter fotos de los dedos de los pies de jóvenes actrices de sus producciones. Más tarde, en el 2021, se informó que la matriz de Nickelodeon había realizado una investigación interna sobre Schneider, previo a la ruptura con la cadena de televisión. Esta investigación no logró encontrar pruebas en contra del productor, además de que Dan negó todas las acusaciones.

EL INFIERNO DE LAS ESTRELLAS

Con el paso del tiempo, varias estrellas de Nick han resurgido de las cenizas y se han liberado del infierno que vivieron siendo estrellas infantiles y juveniles de una de las cadenas más importantes de todos los tiempos. Por un lado, Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en Zoey 101, contó como la pasó mal durante su etapa en el programa, y es que la complicada situación que vivió la orillaron a salir de manera voluntaria de la producción.

En 2022 fundó el movimiento Eat Predators, en donde pretende denunciar a presuntos depredadores sexuales y a las televisoras que lo protegen, con esto ha realizado varias manifestaciones afuera de Nickelodeon; en una ocasión, mencionó que durante una filmación de escena en la que se derramaba un líquido verde en el rostro de las actrices, al productor le causó gra- cia uno de los comentarios que hizo uno de los miembros masculinos del equipo, sobre una analogía de carácter sexual.

Además, Alexa ha alzado la voz en contra de sus agresores. Fue en julio de 2023 cuando acusó al actor Jonah Hill de besarla a la fuerza en una fiesta en casa del actor Justin Long en el año 2008, cuando ella tenía solamente 16 años y Hill 24, además acusó que Long la emborrachó a propósito. También reveló que Joe Jonas le pidió fotos de ella desnuda cuando eran solamente adolescentes. En 2023 denunció a Seth MacFarlane de hacerle comentarios inapropiados, tocarla de forma inapropiada e intentar besarla sin su consentimiento mientras hacían el doblaje de Padre de Familia.

En agosto de 2022, la actriz Jennette McCurdy, de iCarly, publicó su libro I’m Glad My Mom Died, en donde cuenta sus memorias de lo que significó para ella ser una estrella infantil. En este, aunque no menciona el nombre de Dan Schneider, señala la conducta abusiva de cierto productor a quien se refiere como “el creador”, indica también que este la explotaba y buscaba sexualizarla. Aunque el libro está enfocado en contar la relación tóxica que tenía con su madre, la actriz detalla como fue crecer en Nick.

Cabe señalar que, Jen- nette dijo que los ejecutivos de Nick intentaron sobornarla para que no hablara sobre lo que vivió en el canal, argumentando que le ofrecieron $300 mil dólares para guardar silencio, algo que por supuesto no aceptó. Cabe señalar que aunque nunca se ha pronunciado al respecto, en redes sociales fans han señala- do los videos hechos por Dan, en donde aparece Ariana Grande dando vida al personaje de Cat en Vic- torious, donde acusan a Dan de poner en situaciones sugerentes a la ahora cantante de música pop.

También Daniella Monet, de Victorious señaló que durante la filmación del programa llegó a negarse a vestir indumentarias que considera sexualizan a las actrices. Hace unos días el actor Mathew Underwood, quien daba vida a Logan en Zoey 101 confesó que fue acosado y abusado sexualmente por su agente cuando era un adolescente de 19 años de edad.

Serie expone abusos

Este 2024 se estrenó la miniserie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en donde cuentan el detrás de escena de varias series exitosas de Nickelodeon; ahí los actores infantiles sufrieron ante el acoso, la sexualización y el abuso que se ejercía con Dan Schneider como figura principal en la producción de la cadena a finales de los años 90 y principios de los 2000. En esta serie se conoce el ascenso de Dan Schneider como productor en Nickelodeon, quien es acusado de fomentar un ambiente de trabajo hóstil. En este aparece Alexa Nikolas contando su experiencia mientras fue parte de la serie Zoey 101. Aparecen miembros del reparto de series como All That, The Amanda Show y más programas. Sin embargo, es el tercer episodio en donde se hace una de las mayores revelaciones de parte de una de las estrellas más importantes de Nick, Drake Bell confiesa que sufrió abusos sexuales de parte del exentrenador de diálogos de Nickelodeon, Brian Peck. Cabe señalar que Brian Peck fue detenido y acusado en 2003 de abuso sexual infantil; sin embargo, el nombre de la víctima no fue revelado. Se espera un quinto episodio en donde habrá una nueva entrevista con Drake Bell, además de que surgirán nuevas revelaciones de abuso.