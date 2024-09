¡El fin de una era! Luis Suárez anunció su retiro de la Selección Uruguaya

El día que todo un país temía llegó, pues el legendario delantero, Luis Suárez, anunció oficialmente que se despedirá de la Selección de Uruguay tras más de 17 años jugando por la camiseta de su país.

Luis Suárez, quien es el máximo goleador histórico de la Selección de Uruguay, le informó a los medios y a su público a través de una conferencia de prensa que tomó la decisión de hacerse a un lado de la escuadra que ha defendido por más de 17 años, asegurando que es el momento indicado para tomar dicha decisión.

"Me hubiera encantando que se enteren por mí. El día viernes será mi último día con la Selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, creo que es el momento indicado."

El uruguayo continuó dando su discurso y señaló que se va tranquilamente de la Selección, pues consideró que dio su máximo esfuerzo y compromiso al llegar a un punto en el que no tiene nada que reprocharse a sí mismo.

"Este jugador veterano va a dejar la vida el día viernes. Me voy de la Selección con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, entregué el máximo. No tengo nada para reprocharme en ningún momento"

Ante dicha situación, el ex futbolista de Barcelona destacó la importancia de despedirse en el Estadio Centenario junto a toda su afición que siempre lo apoyó incondicionalmente, por lo que su último compromiso será el próximo viernes 6 de septiembre contra la Selección de Paraguay.

"Hay que quedarse con todo lo vivido. Me tengo que ir con todo el cariño que me llevo de la gente y de mis compañeros. Creo que no hay mayor orgullo para uno mismo que irse sabiendo cuándo es el momento indicado", señaló.