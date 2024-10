El éxito navideño 'Rockin’ Around The Christmas Tree' ya suena en español

El icónico éxito navideño de Brenda Lee, Rockin’ Around The Christmas Tree, que fue grabado hace 66 años, recién se publicó en español por primera vez, gracias a un uso innovador de una tecnología de Inteligencia Artificial entrenada responsablemente.

La temporada decembrina anterior Rockin’ Around The Christmas Tree fue la canción No. 1 en Estados Unidos por tres semanas, liderando la lista Billboard Hot 100 por más de medio siglo luego de haber sido grabada y publicada en 1958, por la que en aquel entonces era una estrella juvenil de 13 años de edad.

Noche Buena y Navidad fue renovada bajo la producción de Aureo Baqueiro, manteniendo la música original y las voces de apoyo pero reemplazando la voz principal original de Lee con una versión traducida al español, usando un nuevo modelo vocal de Inteligencia Artificial derivado de su propia voz y teniendo la aprobación total de Lee.

El resultado es una gran adaptación del familiar y muy querido clásico navideño que suena como si la propia Brenda Lee de 13 años estuviera dentro de la cabina de grabación cantándola por primera vez.

“Estoy tan sorprendida por esta nueva versión en español de Rockin’ Around The Christmas Tree creada con la ayuda de la IA”, menciona Brenda Lee en un comunicado de Universal Music.

“A través de mi carrera, he cantado y grabado muchas canciones en distintos idiomas, pero nunca grabé Rockin en español, que es algo que me hubiera encantado hacer. Poder publicar esto ahora es bastante increíble y estoy muy feliz de presentarle la canción a los fans de una nueva manera”, añadió.