El Duelo tiene una cita con Torreón

Porque el público lo pidió, El Duelo regresará a la Comarca Lagunera.

La agrupación de liderada por Óscar Iván Ortiz se presentará el sábado 27 de abril en el Coliseo Centenario.

El grupo volverá a la región con una nueva gira, renovada en todos sentidos.

En esta ocasión, el espectáculo contará con un formato de 360 grados.

La venta de boletos comenzará este sábado 17 de febrero.

Puño de diamantes, Amiga soledad, Te odio y te amo, Olvídame tú y Sentimientos de cartón son algunos de los temas que sonarán durante la velada.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Óscar Iván Treviño comentó que se encuentra enamorado de la Comarca Lagunera.

"Las ganas de estar en Torreón siempre están. Nos encanta ir a Coahuila porque siempre nos tratan muy bien. Hemos recibido tanto cariño de ustedes que les puedo decir sin problema que dedico mi carrera a La Laguna", dijo.

Aclaró Treviño en la misma charla que cada que Duelo saca un disco no se preocupa por igualar el éxito de su anterior álbum, ya que el pasado no le quita el sueño.

"No se puede voltear hacia atrás, a mí en lo personal no me gusta ni voltear para atrás ni voltear para los lados.

"Es complicado subirte a los carritos de las tendencias, si nos vamos a poner a ver qué está haciendo el vecino, nunca vamos a terminar. Me gusta ponerme retos, tratar de mejorar mis letras y mi estilo, inspirado en lo que me gusta y no en algo que me quieran imponer", destacó.