El doloroso secreto de Adrián Marcelo; ¿Por qué él y su esposa no han tenido hijos?

Adrián Marcelo confió en Shanik Berman en 'La Casa de los Famosos México' y compartió la complicada situación que enfrenta con su esposa, Karina Puente, debido a su dificultad para tener hijos. El conductor explicó que, aunque han estado intentando formar una familia sin éxito hasta ahora, siguen perseverando.

“Estoy intentándolo, nada más que no podemos, no se está pudiendo, no está pegando el chicle”, comentó.

Adrián Marcelo dio a conocer que él y su esposa enfrentan problemas de fertilidad y han recurrido a clínicas especializadas en su esfuerzo por convertirse en padres.

“Sí hay motilidad en mis espermas, al parecer es un tema, es que si lo digo va a parecer que lo estoy atribuyendo a una culpa y no es así, es de dos, hay un tema de una baja carga ovárica. Ya se inyectó dos rondas de hormonas”, detalló.

El comediante explicó que el proceso es muy complicado para ambos, pero especialmente para su esposa, ya que le duele verla sufrir.

“Imagínate cómo admiro y cómo me siento (al verla), pero como hombre es bien difícil, porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y sí te pega mucho, es una carga muy pesada, porque el ideal de la mujer y el fin biológico es (tener hijos), también es el sueño del matrimonio”, afirmó.

Adrián Marcelo aseguró a su esposa, Karina Puente, que están dispuestos a explorar todas las opciones disponibles, incluyendo tratamientos médicos y la adopción, para alcanzar su sueño de formar una familia. Marcelo se comprometió a no escatimar esfuerzos en su búsqueda por convertirse en padres.

“Estamos hablando de donación de óvulos, in vitro, pero no sacamos óvulos para congelar y vamos a llegar hasta la adopción si es necesario”, indicó.

Subrayó que lo más sagrado en su vida es su matrimonio y, especialmente, su esposa. Por eso decidió compartir públicamente lo que están viviendo, para que 'La Chaparrita', como cariñosamente la llama, sepa que siempre contará con su apoyo incondicional.