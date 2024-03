¿El dinero nos hace felices?

Desde el 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 20 de marzo como el Día de la Felicidad, la fecha para reconocer la importancia de esta emoción dentro del desarrollo humano.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que hay mitos relativos a que el dinero puede comprar la felicidad.

El primero es que “Comprar genera felicidad”.

Ir de compras es una de las actividades favoritas de las personas, pues al adquirir cosas que nos gustan, aumenta la producción de serotonina (la hormona de la felicidad) en nuestro cerebro. Así que, aunque esto sea cierto, no significa que debas ir corriendo a gastar todo tu dinero cuando estés triste. Es importante que no dejes de lado tu presupuesto y responsabilidades al momento de hacer compras. Gastar de manera compulsiva puede representar un golpe duro para tus finanzas si se hace de manera desmedida. Piensa y planea bien antes de hacerlo.

El segundo es que “Sólo se puede ser feliz teniendo mucho dinero”.

Diversos estudios han encontrado que una vez que el dinero cubre las necesidades básicas de la vida (vivienda, comida, salud, por ejemplo), la felicidad es relativa en otros ámbitos, tales como la vida sentimental, realización tanto personal como profesional, etc. Esto significa que por más que una persona aumente sus ingresos, si no se compensa con lo interior, no llega a ser feliz. Si bien el significado de felicidad es distinto para cada persona, es importante reflexionar sobre el concepto que nosotros tenemos. Evaluar, por ejemplo, cuánto dura la alegría o satisfacción que nos provocan ciertas compras o experiencias puede ser de gran ayuda al momento de organizar nuestras finanzas.

Las compras a Meses Sin Intereses (MSI) pueden ser tus peores enemigas en estas situaciones. Aunque te brindan la ilusión de adquirir algo sin preocupaciones inmediatas, en realidad, podrías terminar pagando mucho más tiempo por algo que tal vez te de solo un momento de felicidad o cuya vida útil se desvanezca antes de lo esperado. Es importante considerar si el placer momentáneo de la compra justifica el compromiso financiero a largo plazo; usa conscientemente tu tarjeta de crédito.

El tercero es que “La abundancia se trata únicamente del dinero”. Es común que al pensar en abundancia se nos venga a la mente la riqueza financiera o material. Sin embargo, algunos principios de la psicología se han encargado de demostrar cómo esta abarca múltiples aspectos de la vida de las personas, como nuestras relaciones, experiencias y salud.

Como puedes ver, la abundancia va más allá de tu cartera. Además, recuerda que entre más dinero tienes, tus necesidades evolucionan y con ello el gasto que desembolsas de tu cartera mes con mes. Detecta los puntos importantes de bienestar en ti y tu entorno y ajústalos para lograr un equilibrio saludable. Puedes lograrlo trabajando en tu autoconocimiento, así como tu inteligencia emocional y financiera.