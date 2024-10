El día que Liam Payne fue capitán del equipo de Inglaterra por una noble causa

Este miércoles 16 de octubre, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Liam Payne, quien alguna vez fue miembro de la popular banda One Direction, el artista cayó de tres pisos en un hotel de Argentina, donde la información alrededor de su muerte aún se está investigando.

Millones de fanáticos alrededor de todo el mundo continúan llorando la pérdida del cantante británico, mientras que usuarios en redes sociales se encuentran recordando las etapas del famoso como celebridad, así como aprovechar para darle un pésame en sus últimas fotografías publicadas.

Liam Payne no era el mejor deportista, pues su principal talento estaba centrado en la música, sin embargo, esto no lo privó de ser un fanático de los deportes desde una edad muy temprana, en un pasado aseguró que era "hincha" de West Brom, un equipo de Inglaterra, no obstante, este no sabría que algún día se pondría la banda de "capitán" en el brazo, y qué mejor que para un evento benéfico.

Liam Payne y el partido que jugó por una causa noble

El ex One Direction demostró tener un gran corazón en vida, esto se reflejó en abril de 2023, cuando el fallecido cantante se vistió de capitán de la Selección de Inglaterra en un evento de beneficencia para la UNICEF de Reino Unido.

El cuadro liderado por Payne se mediría las caras en contra del equipo de Tommy Fury en el "Soccer Aid 2023", anteriormente, el famoso fue nombrado embajador de la UNICEF, organismo de la ONU, por lo que los partidos benéficos era una situación que ya conocía.

Posteriormente al amistoso encuentro, Payne subió a sus redes un video donde asegura que su equipo perdió, pero lo más importante fue que se recaudó la impresionante cantidad de más de 14 millones de libras esterlinas, si bien, no fue el mejor con el balón, nunca dudó en participar en causas que apoyaban a mejorar la situación de niños con escasos recursos.