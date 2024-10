El conductor Gustavo Macalpin se pronuncia tras ser despedido en vivo

El periodista Gustavo Macalpin, presentador de noticias en la televisión de Mexicali, Baja California, fue despedido en vivo durante los últimos minutos de su programa del lunes 7 de octubre, lo cual calificó como “una bajeza”.

Durante la emisión de Ciudadano 2.0, que Macalpin conducía, se contó con la presencia de Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director del Canal 66 de Mexicali. En plena transmisión, Cabada le agradeció por sus seis años de labor y le comunicó que ese sería su último día en la empresa.

"Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario... pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo... Este es tu último día", dijo Luis Arnoldo Cabada al presentador.

La reacción de Macalpin fue de asombro; incluso llegó a preguntarle si era cierto. Luego lo abrazó y le expresó su gratitud, señalando que era una “sorpresa” y que era una forma “bastante extraña” de recibir la noticia. Posteriormente, agradeció al público por su atención durante seis años y medio.

Macalpin se defiende

Después del escándalo y el despido que se volvió viral en redes sociales durante la transmisión, Macalpin se pronunció el martes 8 de octubre en sus redes para aclarar lo sucedido, mencionando que seguía en estado de shock por lo ocurrido.

"Obviamente a mí me sorprendió, sobre todo tomando en cuenta que llevo casi siete años al frente del programa más exitoso que ha tenido Canal 66. Me sorprendió de sobre manera. No me sorprende el despido, el problema es la forma", dijo el periodista.

Gustavo Macalpin expresó que siempre había deseado ser tendencia en redes sociales como X, pero no por estas circunstancias. Se cuestionó: “¿por qué hacer una grosería, una bajeza de tal magnitud?”.