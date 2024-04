'El Camarón' Rodríguez volvió a salirse con la suya en Atlas Country Club

El golfista mexicano José de Jesús “El Camarón” Rodríguez cumplió con todos los pronósticos y una vez más resultó invencible en el campo de Atlas Country Club. Su victoria en el Totalplay Championship fue su tercera consecutiva en un evento sancionado por un circuito del PGA TOUR en esta sede.

Los dos años anteriores ganó en el PGA TOUR Latinoamérica y lo hizo dentro del marco del nuevo PGA TOUR Americas, el cual celebró en la Perla Tapatía, el segundo de los 16 torneos de su temporada inaugural.

A Rodríguez le bastó una ronda final de 1-bajo par 70 para acabar con un total de 14-bajo par 270 y superar por un golpe al argentino Jesús Montenegro, a quien un bogey en el hoyo final lo privó de aspirar a más. Montenegro hizo 69 golpes en la ronda final para finalizar con 13-bajo par 271.

A dos golpes de distancia, el tercer lugar lo compartieron siete jugadores, incluidos los argentinos Marcos Montenegro y Jaime López Rivarola, quienes cerraron con rondas de 66 y 69 golpes respectivamente. Los otros cinco, con totales de 12-bajo par, fueron los estadounidenses Derek Hitchner y Joey Vrzich, quienes jugaron en el último grupo con Rodríguez, los canadienses Matthew Anderson y Stuart Macdonald, y el chino Yuxin Lin.

“Ya son tres años consecutivos (ganando aquí) y gracias a Dios lo hemos logrado. Este año fue un poquito difícil, entonces para mí es otro logro más y estoy muy contento por eso”, dijo el veterano de 43 años, que evidentemente disfruta jugar el campo con fairways delineados por árboles que exige pegar derecho desde el tee de salida.

Líder por un golpe tras los primeros 54 hoyos de juego, Rodríguez tuvo con arranque complicado con dos bogeys en los primeros 7 hoyos que lo dejaron atrás por tres golpes. El momento clave de la ronda lo tuvo entre los hoyos 8 y 11, con una racha de birdie-par-birdie-birdie que lo metió de nuevo en carrera.

En el 15 se quedó a un centímetro de embocar para águila con una gran sacada de bunker. El birdie ahí le permitió tomar control con un total de 15-bajo par y ventaja de un golpe sobre Jesús Montenegro, quien jugaba un grupo adelante.

Sobre el final hizo bogey al 17, pero justo antes Montenegro había subido el 18, con lo que su ventaja se mantuvo en uno y le dio la tranquilidad de cerrar con un par en el hoyo final.

Con 16 años como profesional de golf, el jugador originario de la ciudad de Irapuato volvió a impresionar a la pujante juventud que hoy en día predomina en el deporte. “Yo desde que arranqué el golf como profesional siempre dije que no es quien le pegue fuerte, sino quien esté preparado mentalmente el que va a ganar. A mí no me importa si los chicos me sacan 40 yardas o 50 yardas del tee. Más allá de la fuerza, tienes que ser muy inteligente para saber dónde atacar y dónde no. Creo que esa ha sido la base en toda mi carrera”, dijo Rodríguez sobre su forma de jugar y hacer las cosas simples en el campo de golf.

Sus principales rivales en esta jornada final no tuvieron reservas para elogiarlo. “Es difícil ganar una vez, pero ganar tres veces seguidas es irreal”, dijo con admiración el estadounidense Joey Vrzich, de 24 años y profesional desde 2022.

Derek Hitchner, el otro jugador en el último grupo y también de 24 años, hasta se declaró su nuevo fan. “Lo suyo fue un golf excepcional. Es divertido verlo jugar, es muy divertido verlo manejar el campo y su juego. Fue muy agradable jugar con él y me voy como un gran admirador suyo”, afirmó.

El récord del Camarón en Atlas Country Club mejoró a cinco victorias en siete torneos jugados, con tres victorias en los circuitos del PGA TOUR (2022, 2023, 2024) y dos en el Tour Mexicano (2010, 2011). En sus otras dos presentaciones acabó en la segunda casilla (2012, 2013).

Además, su récord en 256 torneos jugados en Tours sancionados por el PGA TOUR, mejoró a ocho victorias. La de hoy, su primera en PGA TOUR Americas, otras seis en PGA TOUR Latinoamérica y una en el Korn Ferry Tour. Este prolífico ganador suma también más de veinte victorias en su carrera en el Tour Mexicano, las últimas 10 dentro de la actual Gira Profesional de Golf que fue lanzada en 2017.