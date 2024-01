'El Buki' da consejos para enfrentar este nuevo año 2024

Marco Antonio Solís ha dado qué hablar de nueva cuenta con una publicación que hizo en sus redes sociales este primero de enero.

El actor posteó en su cuenta de Facebook una serie de recomendaciones sobre cómo vivir este 2024, generando múltiples reacciones y contestaciones de sus fans.

“Para no salir lastimados este 2024 les recomiendo lo siguiente”, así inicio la publicación del llamado “Buki” y enseguida enlista sus consejos.

“Un colega, no es un amigo, los ex’s pertenecen al pasado, no insistas con quien no se esfuerza por verte, aplica para parejas, amigos y familia, así como prioriza tu amor propio”. menciona.

Enseguida compartió otros cuatro puntos.

“Elimina de tu vida a los envidiosos, no des el poder a los demás de juzgar tu vida, lo que piensen los demás es su problema, no es tu propia opinión y Recibes un cheque por el “qué dirán? No verdad. Entonces no debe importarte”.

Sus dichos generaron que muchas personas estuvieran de acuerdo, mientras que otras difirieron en algunos puntos.