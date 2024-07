El autor de Más altas que bajadas de Natanael Cano es lagunero 

Un compositor lagunero es creador de uno de los corridos tumbados más exitosos que interpreta Natanael Cano, artista que el próximo viernes 19 de julio se presentará en Torreón.

Más altas que bajas, es uno de los temas que forman parte del éxito de Natanael Cano, el artista conocido como el creador de los corridos tumbados, sin embargo, detrás de esta canción está Hernán Trejo.

De acuerdo a lo relatado por el cantautor lagunero, en el momento en el que Natanael estaba trabajando en la realización de su álbum Nata Montana, fue cuando cruzaron palabras y el artista sonorense le pidió que le enviara rolas”, comparte durante un podcast grabado para el canal de YouTube de Beto Saldaña.

“Le mandé un chingo de rolas a mi compita Nata, le mandé varias, le gustó más altas que bajadas, No quiero amores, le gustaron todas al viejón", dijo en dicha entrevista

A Hernán Trejo le gustaba cantar, pero ahora le gusta más componer canciones, explicando que tiene canciones guardadas por más de tres años o dos, como fue el caso de Más altas de bajadas y la de Plush, la cual cuenta que la hizo en el baño de su tía con la que vivía en la colonia Vencedora de Torreón.

“Más altas que bajas es la única canción que yo he compuesto y que yo no he montado. Mucha gente me comenta que por qué no la saqué yo, pero la neta yo siento que quedó perfecta con el compa Nata, se la rifó. La rompió con la rola”, expresa Hernán Trejo.

En sus redes sociales ha compartido también el contacto que ha tenido con “El Compa Bladi”, un conocido representante de Herencia de Patrones y socio y fundador de HPRecords, sello discográfico hermano de Rancho Grande que tiene firmado a varios grupos y artistas en crecimiento.

Hernán Trejo le escribió al “El Compa Bladi” años atrás sobre sus canciones, las cuales escuchó y de ahí nació el contacto cercano del lagunero para ahora poder escuchar sus composiciones en voces de artistas como Natanael Cano.

Mi único vicio, Los últimos son los primeros, son las más recientes composiciones de Hernán Trejo que promociona constantemente en sus redes sociales.