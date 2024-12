El año en los espectáculos: Lo más leído y comentado del 2024

Con el 2025 a la vuelta de la esquina, hacemos un recuento sobre los momentos que marcaron el mundo del espectáculo durante los últimos 12 meses.

El ámbito del entretenimiento estuvo marcado por grandes pérdidas, escándalos y reapariciones que no sólo hicieron historia, sino que generaron todo tipo de reacciones en el público. Desde el adiós definitivo de Rafael Amaya a su protagónico en la serie "El señor de los cielos", hasta las trágicas muertes de Verónica Toussaint y Ernestina Sodi, estas son las notas más destacadas de acuerdo con los lectores de EL UNIVERSAL.

----Tras casi una década, Rafa Amaya dice adiós a Aurelio Casillas

Este 2024 llegó a su fin una de las series más exitosas (y polémicas) de los últimos tiempos, "El señor de los cielos" y su protagonista, Rafael Amaya se despidió del personaje a quien dio vida por casi una década, el narcotraficante Aurelio Casillas.

----Verónica Toussaint muere tras una larga lucha contra el cáncer de mama

Después de una lucha de más de tres años contra el cáncer de mama, Verónica Toussaint falleció en mayo de este año, a la edad de 48 años.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en vivo lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares: "Hace unos momentos o en cualquier momento del día de hoy, muy joven, murió, después de una larga y dura batalla de tres años y medio contra el cáncer, murió nuestra queridísima Verónica Toussaint", dijo afligido.

Verónica fue diagnosticada, por primera vez, hace más de dos décadas; en esa ocasión la enfermedad invadió su apéndice por lo que fue sometida a una cirugía para extraerlo. En octubre del 2021, el cáncer volvió a su vida, peor ya no pudo vencerlo.

----Salvador Zerboni revela problemas de salud: "despierto tomándome un pinche café y me pongo a llorar"

Salvador Zerboni confesó que ha aprendido a valorar la salud, sobre todo después de que en noviembre fuera diagnosticado con hipoacusia. Este padecimiento, según explicó, le hizo perder (de forma repentina) la audición del oído izquierdo, además de desarrollar vértigo, lo que le impidió caminar momentáneamente.

"Te duermes con salud y despiertas sin poder caminar y sin escuchar nada", dijo en un encuentro con los medios. Pese a su condición actual, el villano de telenovelas no ha perdido la esperanza de recuperar la salud y retomar su vida tal cual era antes, incluyendo su amor por los deportes extremos: "Mi salud es lo más bello, ahora despierto tomándome un pinche café y me pongo a llorar, porque me urge salir a la calle a correr, platicar, tomarme una cerveza con mis padres y no puedo", dijo.

----La historia de amor entre Juan Ferrara y Helena Rojo

En febrero de este año, la muerte de Helena Rojo conmocionó a la farándula nacional. La actriz, que padecía cáncer, destacó en el cine y la televisión gracias a su participación en telenovelas como "El privilegio de amar" y películas como "Más negro que la noche". Sin embargo, su vida privada también cobró relevancia, sobre todo su historia de amor con el también actor, Juan Ferrara.

En 1976 y tras su primer divorcio, la actriz y el galán de telenovelas se casaron. En ese momento Helena tenía 31 años y Ferrara 33. Aunque eran de las parejas más sólidas del medio, tras 11 años juntos decidieron separarse y guardar los motivos para ellos mismos, lo que provocó varios rumores, incluyendo que el truene no habría sido de manera amistosa.

----Muere la madre de Daniel Bisogno

En medio de las problemas de salud que Daniel Bisogno enfrentó a principios de año, el conductor de "Ventaneando" recibió un duro golpe: el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Araceli.

Fue la revista "TVNotas" quien confirmó el deceso con un mensaje que publicaron en las redes sociales: "Lamentablemente falleció María Araceli Bisogno, madre de los queridos conductores Daniel y Alex Bisogno. Descanse en paz".

Hasta ese momento, los detalles y la causa del fallecimiento se mantuvieron en completo hermetismo; sin embargo, su salud se había deteriorado tras contraer Covid-19 en 2020.

----Eugenio Derbez y los ataques que recibió en redes sociales

Antes de las elecciones del 2 de junio, Eugenio Derbez publicó un video para promover el voto entre los mexicanos; sin embargo, los usuarios de redes sociales no vieron con buenos ojos las acciones del comediante y el lanzaron fuertes críticas.

Posteriormente, el protagonista de "No se aceptan declaraciones" volvió a hacer uso de las plataformas digitales, en esta ocasión para lanzar un comunicado de prensa para sus detractores.

"Hace un par de días publiqué un video, a partir de ese momento y en las últimas horas he sido objeto de ataques. El día de hoy (domingo 26 de mayo), subiré un nuevo video, que por cuestiones de seguridad, sólo dejaré publicado media hora. Ahí les daré a conocer mi posicionamiento", escribió.

----Adiós a Ernestina Sodi

A principios del mes de noviembre, la tragedia invadió a la familia de Thalía; su hermana Ernestina Sodi murió tras sufrir dos infartos al miocardio.

Su belleza era innegable, de cabello rubio y ojos de un azul profundo, aún a sus 64 años de edad, bien pudo haber sido modelo o una actriz, pero Ernestina Sodi se inclinó por el trabajo intelectual, fue periodista, historiadora y una prolífica escritora.

El arte, la estética, las relaciones humanas y las cuestiones emocionales, fueron temas recurrentes en sus obras literarias como, "Los Cerezos Negros", "Águeda" y "Líbranos del Mal", en este último abordó un momento muy complejo en su vida, el secuestro que vivió al lado de su media hermana Laura Zapata.