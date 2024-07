El álbum póstumo de Sophie y su memoria en el arte de Charli XCX

Esta semana, el último y auto-titulado álbum de Sophie fue anunciado tres años después su muerte.

Producido por Sophie y terminado por su hermano Benny Long, quien hizo la mezcla y el master de mucho de su álbum debut, el disco estaba en producción antes de su muerte, informó la revista i-d.

Sophie fue una productora y cantante trans nacida en Escocia el 17 de septiembre de 1986.

Su álbum debut Oil of every pearl’s un-insides publicado en 2018 fue descrito por la televisora BBC como una exploración a cuestiones de identidad, no conformismo y reinventarse, al tiempo que expandía su marca sonora con canciones más largas y exploratorias.

Llegó a colaborar con Madonna y fue una gran influencia para artistas actuales como Kim Petras y la británica Charli XCX quien le dedicó una canción en su recién lanzado sexto álbum titulado Brat la pasada primera semana de junio.

Actualmente es considerado como el mejor disco de la primera mitad del 2024 y tiene una calificación de 95 en el portal especializado Metacritic, la más alta de los lanzamientos recientes.

Para los críticos, el sonido de Brat está influenciado por la música rave y ha eliminado alguna de su “accesibilidad” y colaboraciones del pasado álbum Crash en favor de un sonido más crudo, valiente y sofisticado que no es menos divertido.

Y si bien podría interpretarse que es un álbum de fiesta, dentro de sus canciones se encuentra So I, una conmovedora dedicatoria a Sophie, quien falleció en enero 2021 a los 34 años de edad en un accidente en Atenas, Grecia.

Una de las letras de So I dice:

“And I know you always said, "It's okay to cry

So I know I can cry, I can cry, so I cry”

En referencia a la canción de Sophie “It’s okay to cry” de su álbum debut Oil of every pearl’s un-insides.