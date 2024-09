El argentino, Agustín Fernández, se volvió el penúltimo expulsado de La Casa de los Famosos México, antes de que Briggitte Bozzo se convirtiera en la quinta finalista.

La gran final de este reality se llevará a cabo este 29 de septiembre.

Tras quedar fuera, Agustín charló con El Siglo de Torreón, de su salida y de lo que vivió durante 64 días encerrado.

"¡Qué raro salir al mundo!", dijo, "no sabía qué había pasado acá afuera. Fue todo muy loco, pero sin duda una gran experiencia para mí. Estoy agradecido con todo esto".

El famoso mencionó que jamás imaginó que este programa, en su recta final, le parecería casi una final de futbol mundial.

"Hay fanatismo, rivalidades, discrepancias; cosas buenas o malas. Mucha gente se dejó llevar por nuestras actitudes; sin embargo, recordemos que no hay que darle tanta, tanta importancia porque esto es un juego.

"Estamos jugando, encerrados 24 horas, los siete días. De repente, algunas palabras se salían de contexto, pero nada ha sido con malicia. Es un experimento que te lleva las sensaciones al límite. Es una locura la que ahí se vive".

Durante la charla, Agustín reflexionó sobre su participación en "La Casa", dejando entrever que el encierro lo llevó a soltar varios demonios internos.

"Son situaciones extremas que uno vive. Estás con personas que, aunque no sabes quiénes son, se vuelven tu familia. Se hicieron equipos y se fueron formando cosas muy locas. La gente no entendería lo que se pasa ahí, el aislamiento te vuelve loco, y te hace valorar más a la familia, a los seres queridos".

Reconoció Fernández que al salir se dio cuenta de que hubo personas que pensaban que saldría en las primeras semanas del reality show, pero no fue así, ya que sus fans lo apoyaron.

"Me tocó un final complicado. Nunca estuve tan triste en mi vida. Soy una persona que no le gusta llorar y la noche en la que salí lloré todo lo que no había llorado en mi vida", manifestó.

El ganador de La Casa de los Famosos México 2, se llevará un premio de cuatro millones de pesos. Agustín contó qué le habría gustado comprar si hubiese sido el triunfador.

"Híjole, es una pregunta difícil. No sabría qué hacer con tanto dinero, pero lo más seguro es que le habría comprado una casa a mis papás y otra a mí", comentó y añadió que a él le gustaría que gane Mario Bezares.

"Le tomé bastante cariño a Mario. Es una persona increíble, lo amo. Me encantaría que gane, por todo lo que le ha pasado".

Compartió Fernández que, tras su salida de La Casa de los Famosos México 2, por ahora no ha estado al pendiente de próximas ofertas de trabajo.

"He dormido muy poco. La verdad por ahora quiero relajarme y tomar unas vacaciones. Ya veremos qué pasará. Me gustaría abrirme camino en la televisión, pero ya veremos".

Por otro lado, el argentino expresó que México lo ha tratado de maravilla.

"Soy fanático de México. Amo este país, tanto que cuando voy a Argentina ya no me siento tan de allá. Esta nación me ha ayudado a ser lo que soy ahora".

En cuanto a su relación con Wendy Guevara, con quien vive actualmente y también con Nicola Porcella, comentó que todo está bien y que cuando salió de "La Casa", habló con Guevara y duraron horas charlando por teléfono.