'El agua no llegó' manifestaron habitantes del ejido Luchana de San Pedro

“El agua no llegó” manifestaron los habitantes afectados de los ejidos Luchanas y Santa Teresa, quienes tienen alrededor de 2 meses sin el líquido, por lo que este jueves el personal del Simas San Pedro empezó a escarbar para revisar la tubería principal.

Luego de presionar a las autoridades del Simas y de la Universidad Politécnica de San Pedro, ya que afirman el edificio escolar acapara todo el líquido, lograron que se suministrara el volumen a partes iguales, ya que afirman el edificio escolar acaparaba el agua que se enviaba a esa zona. También las autoridades se comprometieron a revisar las válvulas del acueducto principal para verificar si también se tenía algún problema y estimaban que a más tardar este jueves tendían el vital líquido en sus domicilios, sin embargo no fue así.

Por lo anterior, se optó que este jueves, desde muy temprano, que las cuadrillas de trabajadores abrieran una zanja a la altura de la Universidad y del Conalep para revisar parte de la tubería que alimenta a la comunidad y detectar el desperfecto.

“Desde las ocho de la mañana andan la cuadrilla del Simas aquí, no los dejamos ir, hasta le vamos a ofrecer una comida, entre todas las vecinas, porque empezaron a abrir la tubería, por la carretera, están troceando, para ver donde está el mal, porque a la altura de Politécnica sale mucha agua y quieren cerciorarse porque no está corriendo hacía acá” manifestaron las señoras quienes nuevamente se concentraron para “acompañar” al personal del organismo operador del agua.

Las señoras tienen la esperanza de que en esta semana se confirme el motivo por el que no les llega el agua, ya que anticiparon que si no se descubre el motivo por el cual no corre el agua tomarán las “medidas pertinentes”.