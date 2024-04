El accidente que casi deja cuadripléjico a Pablo Valentín, famoso actor de Vecinos

El actor Pablo Valentín, famoso por su papel de "Pedro" en la serie de Vecinos, sorprendió al revelar el terrible accidente que casi lo dejaba cuadripléjico.

Fue hace un par de días cuando Pablo Valentín concedió una entrevista al portal TVNotas, ahí habló de los diversos problemas de salud que padeció luego de haber sufrido una fuerte caída, el cual lo dejó en cama por una buena temporada.

"Estaba cortando una rama. Me subí a una barda de forma imprudente. Corté la rama, me ganó el peso y me caí a un barranco de cuarenta metros", comenzó a narrar.

Tras esto, el actor mencionó que se rompió varios huesos, por lo que casi quedaba postrado en una silla de ruedas.

"Me rompí cuatro huesos: sacro, columna, pelvis y omóplato. Los doctores me dijeron que estuve a punto de quedar cuadripléjico. Estuve mes y medio en cama. Afortunadamente, la libramos".

Este accidente habría cambiado por completo la vida del querido "Pedrito", asegurando que había comenzado a valorar más su vida.

"He aprendido que te puedes ir en cualquier momento. Valoras más lo que tienes. Cada día que me despierto lo hago con la mentalidad de ‘un día más de vida’ y ‘un día menos de dolor’. Pensé que no la iba a librar, pero Dios me hizo entender que aún no tenía que irme”z aseguró.