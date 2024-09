Ejidatarios de Villa Juárez exigen diálogo por incumplimiento en expropiación de terrenos

Al considerar que no se cumplió el decreto de 1981 para la construcción de lo que sería la Termoeléctrica Lerdo y no la planta Guadalupe Victoria en Lerdo, así como que la indemnización que recibieron en su momento los ejidatarios por sus tierras, entonces de cultivo, los afectados y segundas generaciones, pedirán a las nuevas autoridades federales una mesa de diálogo a fin de no llegar al amparo.

Arturo López Hernández, apoderado legal de los ejidatarios reclamantes de Ciudad Juárez (Villa Juárez) Durango, explicó que a esos dos conceptos se le agrega el daño ambiental causado en la zona por la construcción.

En rueda de prensa, los inconformes señalaron que con el decreto con registro 251, se dio la expropiación de 79 hectáreas de Villa Juárez para la construcción de la Planta Termoeléctrica Lerdo, sin embargo se construyó la Planta Guadalupe Victoria, lo que se contrapone al artículo 126 de la antigua Ley de la Reforma Agraria que señala: cuando los bienes expropiados y se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo o cuando transcurrido un plazo de 5 años no se haya satisfecho el objeto de la expropiación, el Fifonafe, podrá demandar la reversión de los bienes conforme a la Ley en la materia.

El Fifonefe, es el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal. Y ante el hecho, se presentó el recurso correspondiente ante dicha instancias, en donde actualmente se encuentra el caso.

“El planteamiento es invitarlos al diálogo, no solo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es a la autoridad en general, porque la Comisión puede decir vale tanto”, explicó López.

Aunque no tienen un estimado de lo que sería lo justo de indemnización, “porque se puede tomar las valuaciones en dos formas, una es la que hace el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales y otra es, el valor comercial, sobre todo este que se tiene que tomar en cuenta que beneficio al afectado”, detalló el representante legal.

Aclaró que actualmente el terreno que fue expropiado ya no está considerado como tierra agrícola sino de uso industrial, cuyo valor es dos a tres veces más. Es decir, si fuera de uso agrícola el costo por hectárea podría ser hasta por un millón de pesos mientras que por uso industrial, hasta por cuatro millones de pesos.

De acuerdo con el representante, son alrededor de 72 los ejidatarios de Villa Juárez, algunos de ellos ya fallecidos, los que resultaron afectados por lo que son segundas generaciones las que han entablado dicho recurso.