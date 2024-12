Ejidatarios de Tlahualilo piden que se suspenda asamblea, argumentan irregularidades en padrón de votantes

Ejidatarios de Tlahualilo piden a la Procuraduría Agraria de México que no se lleve a cabo la asamblea programada para el 30 de diciembre en la que se pretende elegir a un nuevo comisariado ejidal y un consejo de vigilancia, pues señalan que existen irregularidades en la integración del padrón de votantes en este proceso.

Elia Estrada Macías, representante legal de este sector poblacional y vocera de la Central Campesina Cardenista, dijo que se interpusieron diversos recursos legales para defender los derechos de quienes sí son hijos de ejidatarios y que residen en el lugar.

Ernestina Ríos López, hija de ejidatarios, señaló que se están pisoteando sus derechos a nivel estatal, por lo que también exigen que se les reconozca la personalidad jurídica. Advirtió que, de no obtener respuesta de parte de la Procuraduría, se organizarán para evitar que se realice la asamblea.

"Que se dé una reunión institucional en oficinas centrales en la Ciudad de México para que se investigue toda la corrupción que hay aquí en Durango y la Comarca Lagunera, porque no puede ser posible que esté pasando y nosotros la tenemos que soportar, porque de aquí de Durango ingresamos un acta de asamblea y no sale, cuando se supone que el archivo tiene que estar respaldado en la oficina central en México, vamos y pedimos una copia certificada y ese documento no está, no existe en el archivo del Registro Agrario Nacional", explicó.

Consideró que en la Procuraduría, en lugar de asesorar al campesino, se opta por asesorar a particulares.

"Siempre que hemos pedido la asesoría nos da la espalda y se va a asesorar a los particulares", insistió, "para nosotros, para el campo, no sirven esas dependencias".

Estrada Macías refirió que la fecha de la elección es el 30 de diciembre, cuando la Procuraduría Agraria ya salió de vacaciones y existen amparos federales que impiden que el proceso se lleve a cabo, además de un incidente en el Tribunal Superior Agrario. Indicó que hay exfuncionarios de la Procuraduría y funcionarios actuales coludidos.

Previamente, los ejidatarios habían tomado las oficinas de la Procuraduría Agraria, en Gómez Palacio, para solicitar la elección mencionada y afirmaron que se había creado un ejido inexistente para la explotación de recursos naturales.