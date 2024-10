Egresados de la Ibero invitan a Neuro Emotion Congress 2024

No, no es normal despertar cansado todos los días, no se lo atribuyan a su edad, cuiden su salud física y mental.

El Capítulo de Egresados de la Universidad Iberoamericana de Torreón invita a la comunidad a una serie de talleres denominados “Neuro Emotion Congress 2024” que se realizarán este sábado 19 de octubre con el propósito de promover el bienestar físico, mental y social.

El taller magistral se llama “Estrategias para la autorregulación emocional y manejo del estrés” y será impartido en el auditorio San Ignacio de Loyola de la Ibero por el reconocido doctor Alejandro Zamarripa, experto en neurociencias y bienestar emocional. Esto en un horario de 9:00 a 13:30 horas.

Mientras que de 15:30 a 19:00 horas, se impartirán cinco talleres temáticos mediante los cuales los asistentes descubrirán herramientas innovadoras de diversas disciplinas, enfocadas en mejorar su bienestar físico, mental y emocional.

Los talleres temáticos y los especialistas son los siguientes: Arteterapia por Paloma Mier y se busca integrar la meditación activa y mapeo corporal a través del dibujo y la pintura (ya incluye material). El taller de Hipopresivos y Bio Hackeo será presentado por Silka Guerrero con el fin de mejorar la salud física y mental, utilizando técnicas y herramientas científicas para optimar la energía del cuerpo y la mente.

Taller de ABC de un sueño reparador por Alejandrina Cuberos y se busca identificar las claves para mejorar el descanso y descubrir estrategias de autocuidado para un sueño de calidad.

De igual forma se impartirá el Taller de Identidad en tiempo real con Metodología Lego serious play por Jorge Palacios. La intención es promover la reflexión, la conciencia y el autoconocimiento jugando en serio.

Finalmente, el taller Sanando mi niño interior se impartirá por parte de Alejandro Zamarripa y el objetivo es aprender a sanar las heridas emocionales del pasado, recolectar con la esencia auténtica y liberarse de patrones limitantes para vivir una vida plena y con amor propio.

El taller magistral tiene un costo de 200 pesos y si usted también quiere asistir a uno de los talleres temáticos, podrá pagar 500 pesos por ambas actividades.

Las personas interesadas en este evento y en conocer más detalles sobre cada especialista y los talleres, pueden comunicarse al número de teléfono 8711132192 así como también consultar la página oficial de Facebook: NeuroEmotion1.

El anuncio del evento se hizo esta mañana en las instalaciones del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) y asistieron Ma. Guadalupe Richards Rodríguez, presidenta del Capítulo de Egresados de la Ibero Torreón; Zaira Milán, Egresada de la Ibero en Educación y coach de Neuroemotion; Zilka Guerrero, educadora en psicoprofilaxis perinatal y maestra en yoga restaurativa y Erick Rodríguez, notario público y egresado de la Ibero.