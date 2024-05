Efemérides del 8 de mayo

En un 8 de mayo, pero de 2010, la socialdemócrata Laura Chinchilla Miranda es investida presidenta de Costa Rica y se convierte en la primera mujer que ostenta ese cargo en el país centroamericano.

Otras Efemérides:

1360.- Firma del Tratado de Bretigny, que pone fin al primer periodo de la llamada Guerra de los Cien Años, entre Francia e Inglaterra.

1429.- Juana de Arco, a cargo de un Ejército de 5.000 hombres, libera el sitio de Orleans (Francia) de la dominación inglesa.

1521.- La Dieta de Worms condena las predicaciones y escritos de Lutero.

1846.- Batalla de Palo Alto: fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales mexicanas al mando del general Mariano Arista.

1863.- Promulgada la Constitución Federal de Colombia, en vigor en el país durante veintitrés años.

1886.- Concebida inicialmente como un remedio para aliviar la digestión, comienza en una farmacia de Atlanta la comercialización de la Coca-Cola, la bebida más vendida e imitada del mundo.

1902.- Entra en erupción el volcán La Montagne Pelée (Martinica), que sepultó la ciudad de Saint Pierre y causó la muerte de 30.000 personas.

1920.- Revolución en México. El Presidente Carranza abandona la capital.

1933.- En la India, Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno británico.

1936.- León Cortés Castro es designado presidente de Costa Rica.

1945.- Segunda Guerra Mundial. Día de la Victoria en Europa: los Aliados celebran la rendición incondicional de Alemania.

1970.- Sale a la venta el álbum "Let it be", de la banda de pop rock británica The Beatles.

1972.- El presidente de EEUU, Richard Nixon, ordena el bloqueo y minado de los puertos de Vietnam del Norte.

1984.- La URSS encabeza el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, seguida por trece países.

1988.- El socialista François Mitterrand es reelegido presidente de Francia.

1996.- La Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva Constitución, en la que quedan abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial.

2006.- El socialdemócrata Oscar Arias toma posesión como presidente de Costa Rica, veinte años después de que presidiera el país por primera vez.

2007.- Unionistas y nacionalistas juran sus cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando un proceso iniciado en abril de 1988 con la firma de un acuerdo de paz.

2013.- El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el caso Mediaset.

2018.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la vuelta a las sanciones.

2022.- "Bongbong" Marcos, hijo del dictador Marcos, gana por aplastante mayoría las presidenciales en Filipinas.

NACIMIENTOS

1828.- Jean Henri Dunant, suizo fundador de la Cruz Roja Internacional y primer Premio Nobel de la Paz en 1901.

1884.- Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos.

1903.- Fernand Costandin, "Fernandel", actor cómico francés.

1906.- Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1916.- Joao Havelange, empresario brasileño y ex presidente de la FIFA.

1927.- José María González "Chummy Chumez", humorista español.

1952.- Carme Ruscalleda, cocinera española.

1970.- Luis Enrique Martínez, entrenador de fútbol español.

1975.- Enrique Iglesias Preysler, cantante español.

2003.- Moulay Hassan, hijo del rey Mohamed VI de Marruecos y heredero al trono.

DEFUNCIONES

1873.- John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.

1880.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1903.- Paul Gauguin, pintor francés.

1982.- Gilles Villeneuve, piloto de Formula 1, canadiense.

1990.- Luigi Nono, compositor italiano.

1994.- George Peppard, actor estadounidense.

1996.- Luis Miguel Dominguín, torero español.

1999.- Sir Dirk Bogarde, actor británico.

2014.- Yago Lamela, atleta español.