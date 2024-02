Eduardo Yáñez sube fotografía 'en paños menores' y usuarios lo critican: 'no había necesidad'

Eduardo Yáñez, quien acaba de terminar la telenovela “Golpe de suerte” se divirtió compartiendo de nuevo en su Instagram “sus patas de pollo”.

En las fotografías, se ve al actor de 63 años acompañado solamente de su ropa interior, mientras se tomaba una selfie en su espejo.

Sin embargo, lo que no se esperaba el mexicano era la ola de más de mil 500 comentarios en menos de dos horas que llegarían a su publicación.

Y es que, mientras que algunos lo felicitaron por su “excelente cuerpo, así vamos todos a envejecernos… y que hablen los envidiosos”, otros lo criticaron con “No me gustó, no había necesidad de mostrarse así” o “cuando llegue a la vejez le diré a mis hijos que me quiten el cel”.

Algunas seguidoras compararon al actor de 63 años con cómo lucen sus esposos.