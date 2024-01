Eduardo Capetillo pone alto a rumores de crisis en su matrimonio

Una de las parejas que más controversias han enfrentado pese a su discreta forma de vida, es la conformada por los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes constantemente enfrentan rumores de separación y crisis en su matrimonio, pese a lo sólido que se ha vuelto con los años que han compartido y la familia que han formado.

Recientemente, Eduardo fue cuestionado, una vez más, sobre las presuntas escenas de celos que haría a Biby, quien, de a poco, ha retomado su carrera profesional, faceta que Gaytán pausó para dedicarse al cuidado de sus hijos, que ya son todos unos jóvenes.

De hecho, para "comprobar" que su relación sigue viento en popa, Eduardo aseguró que el tema de la sexualidad está más que al cien, ya que tiene una fuerte activación de la libido.

"Ese siempre está al 100 y más con la mujer como la que tengo, imagínate, qué belleza", dijo Capetillo, de 53 años. "A mí mi esposa, después de 30 años, me sigue fascinando, me encanta, toda ella me fascina", aseguró.

"Está guapísima mi esposa, soy un afortunado de verdad, tengo mucha suerte de tener una mujer tan bella por fuera, pero por dentro también, está hermosa. Ella está muy contenta, muy satisfecha, terminó su proyecto de teatro, lo terminó muy bien. Se dieron una serie de rumores como siempre se dan…", dijo el famoso.

Por su parte, Biby también hizo frente a los rumores semanas atrás, cuando aseguró que los cuidados que su esposo tiene hacia ella son perfectamente normales y, de hecho, aseguró que los celos pueden existir, pero sin caer en los excesos.

"Yo creo que nada en exceso, no hay que confundir celos con cuidar a tu pareja, estar atento a tu pareja, pero de ambos lados y una cosa son celos y otra cosa es control", aseguró la actriz.

Los rumores acerca de los celos de Eduardo resurgieron cuando Biby desertó de ser parte del musical "Amor sin Barreras", presuntamente por las exigencias que Eduardo habría hecho a la producción por celos, algo que él se he encargado de desmentir desde hace varias semanas.

"Por ahí salió el productor a aclararlo, su contrato terminó y ella tenía una serie de compromisos que tenían que cumplir, y por eso es por lo que tanto ella como Ana Paula no continuaron con ese proyecto, pero las dos están felices…", compartió con la prensa.