Edgar Oceransky cree en la justicia y habla 'por última vez'

El 11 de marzo de 2022, el cantautor Edgar Oceransky vivió el que considera ha sido el episodio más complicado de su carrera y de su vida, producto de una injuria; si bien grupos feministas y activistas lo vieron más bien como el resultado de un testimonio valeroso de alguien que habría sufrido violencia de género.

En redes sociales se viralizó un audio de un supuesto "sketch" que el músico realizó 13 años atrás, en el que externaba su "preferencia" hacia mujeres menores de edad, algo que él calificó como una "broma de una ficción" sacada de contexto de uno de sus shows.

En el audio se le escucha decir: "A mí me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes, ¿no? que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, mejor ir "al bote" por una chavita que por el alcoholímetro".

En la misma grabación, el cantante habló de una canción que habría sido dedicada a una exnovia, a quien conoció cuando ella tenía 15 años y él algunos más. Luego, mencionó un reencuentro con ella en Facebook, para ahondar en las "diferencias" que supuestamente habría entre mujeres adolescentes y adultas.

"No es lo mismo porque, miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez ¿no? Una chava la conoces a los 15 años y tú le propones lo que quieres y ella te dice 'sí' o te dice 'no', simple, las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas".

Dos años después, el cantante dio su versión sobre este hecho en EL UNIVERSAL, el cual calificó como una "broma" que hacía en su espectáculo públicamente, entre tema y tema:

"En ese sketch se ríe una cantidad enorme de gente, uno repite algo cuando le funciona, en ese sketch o en cualquier obra de ficción el artista puede decir lo que se le dé su gana, pero es tan estúpido como querer culpar a Sylvester Stallone de asesino por sus películas de ‘Rambo’, o vas a culpar a los actores de "La sociedad de la nieve" de caníbales".

El audio fue retomado y subido a las redes por la activista Anhelé Sánchez, quien, en marzo de 2022, además, lo acusó en Twitter (hoy X), de abusar de menores, incluida ella, alegando que en 2007, cuando tenía 16 años, el cantante le "tiraba la onda" y le pedía que "le cumpliera la fantasía de tener relaciones con una menor de edad".

Horas después de hacerse viral la publicación, y sin dar explicación, el Auditorio Nacional anunció la cancelación del show que Oceransky daría cinco días después en ese recinto, en un breve comunicado: "El Auditorio Nacional informa que el concierto del cantautor Edgar Oceransky, programado para el miércoles 16 de marzo en este recinto, ha sido cancelado", se leía en el documento.

Oceransky demanda, gana y da "carpetazo"

En abril de 2023, el cantautor decidió demandar tanto a Anhele Sánchez como al Auditorio Nacional por daño moral y patrimonial, exigiendo una disculpa pública y cuatro millones de pesos.

Luego de varios meses, el pasado 13 de marzo, el Juez 54 Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México falló a su favor respecto al daño moral, no así el patrimonial, toda vez que Anhelé no habría mostrado las pruebas suficientes, ni una denuncia penal, sobre las acusaciones que hizo en contra del cantante.

La resolución determinó que ahora ella deberá disculparse públicamente.

Oceransky, que durante este tiempo ha sido acusado por grupos feministas y activistas de usar su posición de poder para consecuentar un presunto pacto patriarcal legal y mediático, decidió publicar un documento en X la noche del 26 de marzo pasado, con su versión del fallo.

A la par, anunció que daba de baja su cuenta en esa red social, para concentrarse en su carrera, que piensa retomar con una nueva gira junto a Francisco Céspedes.

Horas después, decidió hablar "por última vez" sobre este caso

"(Quiero) decirles a las personas que hayan sido injuriadas sin ninguna prueba que hay una vía legal y que las instituciones en México funcionan, no hablo de hombres o mujeres, cualquier persona que sienta que se le ha hecho un daño tenemos que acudir ante la ley, si no nos convertimos en salvajes sin esto".

Aseguró que aunque Anhelé continúe con el proceso de apelación a la sentencia, él pretende dar cerrojo de manera mediática para enfocarse en su trayectoria: "Esto ya no es paralelo para mí, decidí salir a los medios, con días conglomerados; yo voy a dar carpetazo mediáticamente a esto", aclaró.

"La señorita tiene derecho de una apelación, y tiene derecho de un amparo y todos podemos hacer eso, esto puede llegar a continuar sé por medios o años, pero yo mediáticamente no le voy a presentar tiempo, lo que diga cualquier persona acerca de este punto y acerca de mí, no me reduzco a un capítulo tan desafortunado en mi vida".

Ahora que fue favorecido legalmente, dijo que dará prioridad a su proceso psicológico, asistiendo a terapia, y que espera retomar su carrera con su nueva gira.

"Después de mucho esfuerzo de poder salir mejor, emocional y espiritual y psicológicamente, he intentado seguir trabajando y llevar mi carrera a dónde fue truncada, yo sigo trabajando para recuperarme… cerrar este capítulo después de defenderme con la ley en la mano".

Respecto al "sketch", aclaró que no lo retomaría en su show, si bien seguirá siendo "políticamente incorrecto".

"Voy cambiando de show durante cierto tiempo, ese audio descontextualizado se hizo varias veces pero tiene 10 años 12 años que se ha dejado de hacer, pero no porque sea mi culpa, sino porque todos los shows cambian, no es que ahora me quiera dar golpes de pecho, yo siempre he sido políticamente incorrecto, si yo mañana decido hablar de lo que sea, será en el marco de la ficción", remarcó

Sobre la demanda contra el Auditorio Nacional, dijo que espera una resolución positiva del caso que se mantiene abierto por incumplimiento de contrato.

"Tengo que ser precavido porque es un caso que está abierto y no puedo hablar de él. Eso lo resolverá la justicia, mi intención en mi carrera es crecer no solo en un foro o tal otro foro sino hacer llegar mi música, y afortunadamente en México hay muchos foros, donde te dejan exponer tu música".

Agradeció que otros foros musicales lo apoyen con la ley a su favor, sin bien dijo que algunas presentaciones sufren por supuestas amenazas de distintos colectivos.

"Es probable que sigan existiendo estos daños colaterales. Ha habido lugares donde se menciona que yo estoy en el cartel y hay colectivos que amenazan con reventar el lugar, con ir violentamente, es probable que no terminen porque hay gente que no sabe llevar algo a un término, por mi parte es seguir estoico".

Anhelé lamenta todo el proceso legal

Anhelé Sánchez ha hablado en varias ocasiones respecto al proceso en su contra.

En enero de este año, con el juicio aún en proceso, externó su preocupación por lo que consideró es una injusticia que forma parte del pacto patriarcal que permea en el sistema de justicia mexicano.

"Es un sistema para hombres, es un sistema que está hecho para los que tienen dinero. Pedirle a una mujer que fue víctima de una violación que para creerle meta una demanda me parece muy bajo", lamentó.

"Cómo no va a ser patriarcal que mi violador proceda en mi contra, cuando yo no cometí ningún delito. He pagado abogados, peritos. He tenido que vivir en este interrogatorio, en la revictimización, tener que aguantar que él pida perspectiva de género para su caso, cosas alucinantes".

Respecto al porqué no interpuso una denuncia en su momento, la activista aseguró que, como muchas víctimas, no entendió de inicio cómo proceder y cuando tuvo conciencia del hecho, después del #MeeToo, el delito había prescrito.

"El sistema judicial es un sistema patriarcal, es un sistema para hombres, es un sistema que está hecho para los que tienen dinero. Pedirle a una mujer que fue víctima de una violación que para creerle meta una demanda me parece muy bajo".

La también escritora habló nuevamente con este medio una vez que se dio a conocer el fallo del Tribunal, el 23 de marzo pasado.

En esa ocasión, reiteró la falta de justicia contra las víctimas en el marco legal, lo que consideró es una forma de silenciar la violencia que viven las mujeres en México.

"Esto deja en evidencia que el sistema mexicano de justicia está por los suelos en esta cuestión y de que la justicia no sólo existe bajo las leyes", lamentó.

La activista reiteró su proceder: dijo que nunca demandó al cantante porque el delito ya había prescrito; lo cual es común en México, por lo que se debería considerar en casos similares la perspectiva de género.

Explicó que no estaba interesada en conseguir "un castigo o una reparación de los daños", sino que quería continuar con su vida.

"Cada vez que pensamos que las luchas de género o feministas antipatriarcales avanzan, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que no están avanzando".

Abogados se confrontan mediáticamente

El 20 de marzo pasado, por medio de un comunicado de prensa, el equipo legal de Edgar Oceransky externó su versión sobre el fallo emitido.

El documento enfatizó que Anhelé es la responsable legal de forma "directa e inmediata" de daño moral contra Edgar Oceransky…

"...por la sistemática, predeterminada e injustificada campaña de desprestigio en su contra, aprovechándose la demanda de sus diversos cargos en gobierno para influir en medios de comunicación, obligándose a la misma, por orden judicial a hacer una publicación de sus redes sociales y medios de comunicación, retractándose de las acusaciones hechas y pagar una indemnización económica".

Además, la señaló por supuestamente no presentar una demanda judicial por sus acusaciones de abusador de menores, de actuar con "malicia efectiva" en contra del cantante y de afectar su presunción de inocencia.

Dijo además que Anhelé habría usado un "modus operandi" para hostigar a más personas y que, como prueba, habría presentado solo un "sketch", que sería una "obra de ficción".

Horas después, el equipo legal de la activista pidió una aclaración a los medios que difundieron tal comunicado, incluido EL UNIVERSAL.

En ella, consideró como falso que la sentencia del Juez 54 Civil en la Ciudad de México hubiera supuesto que Anhelé inició una "campaña de desprestigio" en contra de Oceransky y que ésta hubiera tenido la intención de dañarlo económicamente.

"De hecho, el Juzgado dice que no hay daño patrimonial (económico), pues este continuó dando conciertos y giras posteriores en los que incluso "se agotaron las entradas", se aclaró.

De igual modo, consideró falso que la activista hubiera presentado "solo" un "sketch" como prueba para su defensa, pues "se ofrecieron una serie de videos y audios que el mismo juzgado transcribió, los cuales fueron hechos presuntamente en varios espectáculos del cantante y en los cuales 'bromeó' en repetidas ocasiones acerca de su presunto gusto por mujeres menores de edad".

Se negó además que el Juez 54 Civil en la Ciudad de México hubiera considerado que Anhelé tiene un "modus operandi" de denuncia pública en contra de hombres, así como que la sentencia "obligue" a Anhelé a "remunerar económicamente" a Oceransky.

"A pesar de que esa era la intención del cantante al pedir 4 millones de pesos como indemnización a cargo de Anhelé por "herir sus sentimientos", no pudo demostrar en juicio ninguna afectación en ese sentido".

Firmado por "Acciones Legales GANVAR", el documento aclaró que se encuentra analizando las acciones legales contra quien o quienes resulten responsables de las abiertas mentiras con las que se ha informado la sentencia emitida.

"El debate sobre la forma de resolución de casos que involucren presunta violencia contra las mujeres debe ser abierto, frontal y directo, sin pretender que el pacto patriarcal se materialice ahora en forma de engaños que procuren silenciar la lucha de las mujeres a una vida libre de violencia o influenciar por medio del miedo para que las mujeres se queden calladas acerca de la violencia que han sufrido".

Consideró que el fallo refleja "un doble estándar que fortifica ideas patriarcales y machistas, haciendo a Anhelé presa de una nueva forma de violencia. A diferencia de ella, Edgar Oceransky sí cuenta con una posición de poder que ha utilizado para demandar a Anhelé y difundir información contraria a la verdad".

"Sin embargo, la sentencia en contra de Anhelé no es definitiva. Por ello, esta representación ejercerá los medios de defensa que sean procedentes para combatirla, al tiempo de que se analizará la posible responsabilidad administrativa de servidores públicos por haber materializado gravísimas deficiencias en la sentencia", concluyó.

A la par de la defensa, durante el proceso legal, varios grupos feministas y activistas, como el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Acciones por la dignidad, han externado su preocupación por el manejo mediático y jurídico del caso, toda vez que consideran que las víctimas de género afrontan un proceso "desgastante y revictimizante".