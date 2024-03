Edén y El Fantasma suben a cantar a un ‘viejo’ amigo, ¿quién fue?

Ambos cantantes le pusieron la cereza al pastel al invitar a un talento lagunero

La velada de anoche en el Coliseo Centenario de Torreón se distinguió por la unión de diversos talentos, no sólo Edén Muñoz y El Fantasma compartieron escenario, también invitaron a un “viejo” amigo que se encontraba entre el público, Poncho Quezada, de Los Dos Carnales.

Después de ofrecer su show de manera individual, a la 01:38 de la madrugada, el sinaloense y el duranguense tornaron el ambiente como si de una “peda casera” se tratase: ambos se sentaron junto a una mesa para interpretar temas juntos. Veinte minutos después de complacer a su público, Edén llamó al escenario a Poncho, para que interpretaran juntos uno de los temas en los que participan, Cabrón y Vago.

Cabe señalar, que la génesis de esta melodía se dio entre El Fantasma y Edén, ambos la compusieron; posteriormente, El Fantasma invitó a Los Dos Carnales y ellos le agregaron su sello. Edén recordó que no tuvo la oportunidad de grabar el tema junto a ellos y en entrevistas pasadas ha declarado que se arrepiente de ello, incluso en el concierto dijo “y lo grabaron ellos, y ellos lo hicieron éxito, yo me metí de metiche nomás”; sin embargo, ese anhelo se cumplió no sólo para él, también para sus fans la noche del sábado. “Esta es mi canción favorita de todas las favoritas” dijo Edén.

“A ver chavalones, arriba la Comarca Lagunera. Yo quiero que mi compa ‘Fanta’ mire como somos aquí en La Laguna chavalones, también mi compa Edén” externó Poncho, quien a su vez aprovechó para agradecerle a El Fantasma por todo su apoyo.

“Arriba la raza lagunera” dijo El Fantasma, grito complementado por Quezada, con un “Arriba El Santos”

Sonaron los primeros acordes y las tres voces de los exponentes del regional mexicano hicieron vibrar el recinto.