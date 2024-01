Durante la temporada decembrina, se incrementaron las llamadas de extorsión en La Laguna de Durango

Porque durante el mes de diciembre y lo que va del año, los casos de extorsiones telefónicas se incrementaron, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango emprendió una campaña para informar sobre qué hacer y qué no hacer en caso de recibir una llamada de extorsión.

Marcos Cordero Tafoya, coordinadora del C4 en la región Laguna, detalló que desafortunadamente, sí hubo casos en los que familias laguneras cayeron en los supuestos escenarios que los delincuentes fabricaban durante la llamada.

“Lamentablemente para el mes de diciembre y para estas fechas se dio mucho este tipo de delito, el tratar de extorsionar a la gente vía WhatsApp, vía redes sociales y nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y comenzamos con una campaña en donde por los mismos medios, estamos haciendo difusión de lo que no se debe de hacer y lo que se debe hacer para evitar este tipo de delitos”, dijo.

Informó que hasta tres casos fueron los que cayeron y entregaron dinero a los extorsionadores.

“Lamentablemente, sí hay gente que cae porque estas personas cada vez se perfeccionan más, y pues sí logran sus acometidos, pero gracias a Dios no han sido muchos, aquí creo que ha habido 3 casos que han sido positivos, en donde han logrado extorsionar a alguna persona por un monto no muy fuerte, 2 mil a 3 mil pesos, pero no deja de ser un delito y no queremos que a nadie le pase esto, en el gobierno y más en la Comarca”, comentó Cordero Tafoya.

Durante ese tiempo, dijo que se llegaron a reportar hasta 10 casos a diario, a través del número de emergencia 911.

El coordinador de C4, comentó que como parte de la extorsión, los delincuentes llamaban para indicar que había una persona detenida.

Y también dijo que se dio haciendo uso del llamado "Niño Llorón", que es cuando (llama) una persona que está llorando, son muchas las modalidades”, de este tipo se han recibido hasta 20 llamadas en lo que va de la temporada.