Durango, único estado sin legislar violencia vicaria

Durango es el único estado del país que no ha mostrado interés por legislar la violencia vicaria, pese a que existe un gran número de mujeres que la padecen. Mientras se deciden a hacerlo, esta omisión de los legisladores locales sigue afectando a madres y sus hijas e hijos, a quienes no se les están garantizando sus derechos.

En rueda de prensa, mujeres víctimas de violencia y representantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria hicieron públicos diversos casos en los que los más afectados son las niñas y niños, contradiciendo los preceptos legales que establecen que se debería juzgar privilegiando el interés superior del menor y con perspectiva de género.

'sobreviví a tentativa de feminicidio'

"Soy una sobreviviente a tentativa de feminicidio. Aquí en Durango puse la denuncia contra mi expareja con quien radicaba en isla Holbox, Quintana Roo, únicamente por protección mía y de mi hija. Penalmente aquí en Durango sí se tomaba como tentativa de feminicidio pero la denuncia por violencia no procedía por lo que tuve que acudir a la ciudad de Cancún a interponerla".

Así narró Estefany Bustamante su experiencia. Es originaria de Durango pero viajó a Quintana Roo por trabajo. Al principio todo era perfecto con su expareja: recibía atenciones, regalos, iban de paseo y a restaurantes, pero a los tres meses todo cambió.

Tuvieron una hija pero, durante su embarazo, sufrió amenaza de parto prematuro porque él la golpeaba. Ante la violencia de distintos tipos que padeció, se separó y recurrió a la justicia pero no ha tenido respuesta por los retrasos en el proceso y la burocracia.

Asimismo, interpuso una demanda por pensión alimenticia ya que únicamente ella se hace cargo de la manutención de su hija.

"Él está prófugo en este momento, no sabemos dónde se puede ubicar, lo último que supe fue que estaba en Monterrey y después que en Coahuila y que va hacia Baja California".

"Tengo la custodia provisional de mi hija pero estoy tocando todas las puertas porque me urge tener la custodia total. Tengo un año en el proceso esperando que avance porque sigo recibiendo amenazas de que esta persona me va a pelear la custodia, de que va a venir por mi hija, me la va a quitar y se la va a llevar lejos; y yo vivo con la angustia y con el miedo de que se acerque a mí y a mi hija", compartió.

Por si fuera poco, también ha sido amenazada con difundir imágenes íntimas con tal de que ya no siga denunciando. "Esto de la violencia parece un secreto a voces pero realmente somos muchísimas las mujeres que vivimos esto. La lucha no es contra ellos, es por nuestros hijos, para que se respeten sus derechos", enfatizó.

'Me separó de mis hijos hace 4 años'

"Yo no veo a mis hijos desde hace casi cuatro años, son gemelos. Me los quitó cuando ellos tenían un añito y meses, se los llevé porque le tocaban el fin de semana, yo no había interpuesto denuncia ni lo del divorcio, estábamos separados nada más del hogar", compartió Alejandra.

Desde entonces su exmarido no se los regresó e interpuso una denuncia por abandono bajo argumentos falsos que ella tuvo que ir desmintiendo ante las autoridades, pero sin poder acercarse a sus hijos.

Además, al desempeñarse como maestra de apoyo al interior del estado, se le dificultó que las autoridades le permitieran llevarse a sus hijos, lo que su expareja aprovechó desde el principio.

"Yo lo acabé manteniendo los tres años que duró el matrimonio (...) después de un año de juicio le dije: ¿qué quieres? ya para terminar esto, y le tuve que dar todo lo que tenía en ese momento de bienes y me quedé a dormir en el piso, todo se lo llevó (...) me dijo que me quedara con las deudas, se tuvo que firmar un contrato por fuera del juicio. Pagué casi 100 mil pesos de deudas del señor". "Aun así se me interpusieron las visitas y todo en la sentencia cosa que, según su acuerdo, él iba a definir porque los niños estaban pequeños", agregó.

Asimismo, ha sido revictimizada por la sociedad e institucionalmente por las decisiones que ha tomado, cuando siempre procuró velar por el bienestar de sus hijos, "institucionalmente te dicen: haz un acuerdo con él. No es verdad que a una buena mamá le restituyen a sus hijos", narró entre lágrimas.

Mientras tanto, sigue sin convivir con sus pequeños a quienes solo puede ver de lejos, por lo que demandó justicia.